Джокович виграв Вімблдон. Він повторив рекорд Надаля і Федерера за титулами Великого шолома

Перший сет пройшов у впертій боротьбі і визначити переможця вдалося лише на тай-брейку. У ньому успішніше був італієць Берретіні- 7:6 (7:4 рахунок по розіграшах на тай-брейку).

Далі Джокович переломив хід гри і взяв ситуацію під контроль. Берретіні наполегливо боровся, але сербу вдалося виграти три наступних сети - двічі по 6:4 і 6:3 у фінальній партії.

Для Новака це шостий титул на Вімблдоні, а також 20-а перемога на турнірах Великого шолома. За цим показником він зрівнявся з Роджером Федерером і Рафаелем Надалем. Найбільше у Джокович перемог на Аустраліна Оупен - 9 тріумфів. На Вімблдоні - 6, на Ролан Гаррос - 2, на US Open - 3.

Цього року Джокович тріумфував також на Аустраліан Оупен і Ролан Гаррос. Вдруге в кар'єрі серб близький до того, щоб за один рік виграти всі турніри Великого шолома. Тепер йому належить перемогти на US Open. Вперше він міг взяти Великий шолом за рік у 2011 році. Тоді для цього йому не вистачило перемоги на грунтовому Ролан Гаррос.