Джокович выиграл рекордный титул ATP: 7 топовых финалов лучшего теннисиста всех времен

36-летний серб обошел бывшего титана мирового тенниса – Роджера Федерера. Легендарный швейцарец побеждал на итоговых турнирах 6 раз (2003, 2004, 2006, 2007, 2010, 2011). В общей сложности Маэстро провел 10 финалов, но четыре из них проиграл (трижды – Джоковичу).

У балканца фактически не было проблем с младшим на 14 лет оппонентом. Зиннер дважды взял по три гейма и капитулировал за 104 минуты в первом для себя финале соревнований по итогам сезона. Джокович же был неудержим – 13 эйсов, 91% выигранных на первой подаче очков и 100% отыгранных брейк-пойнтов. Браво, чемпион!

Впервые сербский теннисист появился в финале турнира еще тогда, когда он именовался Masters Cup. В 2008 году в борьбе за теннисную корону он сошелся с россиянином Николаем Давыденко. Джокович уже побеждал уроженца Волгограда на групповом турнире, а в финале потряс мощным первым сетом (6:1). Во втором серб подпустил российского теннисиста, но не больше (7:5).

Во второй раз до решающего матча ATP Finals Джокович добрался в 2012-м. Здесь он дал старт серии, когда пять раз подряд играл в финалах соревнований. Первым оппонентом балканца был Федерер. Напряженной была стартовая партия, в которой пришлось играть тай-брейк. Успех Джоковича там придал импульс для общей победы после второй (7:5).

В следующем же году соперником серба стал другой извечный конкурент – Рафа Надаль. Король грунтовых кортов на "харде" чувствовал себя не так уверенно, так что проиграл Джоковичу в двух сетах (3:6, 4:6). В 2014 году болельщики ждали новой битвы балканца с Федерером, но швейцарец перед финалом снялся с розыгрыша из-за травмы спины.

Но чему быть, того не миновать. Маэстро вернулся в финале-2015 и попытался остановить чемпионский ход Джоковича. Не удалось. Серб разобрался со швейцарским теннисистом внешне так же легко, как и с Надалем за два года до этого. Даже итоговый счет противостояния был идентичным – 6:3, 6:4.

Казалось, что в 2016 году Джокович обновит рекорд по завоеванным титулам подряд. Впрочем, другого мнения придерживался Энди Маррей. Британец справился с сопротивлением балканца. Сербский теннисист ничего не смог противопоставить "железному" представителю Альбиона (3:6, 4:6).

Неудача постигла Джоковича и в 2018 году. В этот раз соперником белградца стал немец Алекс Зверев. На групповом этапе серб легко разобрался с этническим россиянином в двух сетах (6:1, 6:4). А вот повторить успех в финале не смог. Оппонент сделал выводы из предыдущей неудачи и оформил реванш в финале (6:4, 6:3).

Этот поединок еще и стал рубиконом, после которого завершилась эра доминирования "большой четверки" в составе Федерера, Надаля, Джоковича и Маррея на ATP Finals. После триумфа Зверева в финалы добирался только серб. Да и такое случилось дважды – в этом году и в прошлом.

В 2022 году Джокович в решающем матче противостоял норвежцу Рууду. Скандинав сражался до последнего в первой партии, но проиграл (5:7). Во втором сете опытный балканец выглядел еще увереннее и дожал Рууда за полтора часа. И вот новый, рекордный триумф. Кажется, в заочном сражении с Федерером и Надалем серб победил...