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Джокович зміцнив лідерство в світовому рейтингу після Australian Open

Новини » Спорт    28.01.2019 - 10:39
Джокович зміцнив лідерство в світовому рейтингу після Australian Open
Фото: Новак Джокович (twitter.com/AustralianOpen)

Федерер опустився на шосту сходинку

Сербський тенісист Новак Джокович зміцнив своє лідерство в рейтингу Асоціації тенісистів-професіоналів (ATP) після перемоги на Відкритому чемпіонаті Австралії (Australian Open). Оновлений рейтинг опублікований 28 січня на сайті організації.

Друге місце в рейтингу зберіг Рафаель Надаль. А не зумів захистити титул на Australian Open швейцарець Роджер Федерер опустився з третього на шосте місце. Його обійшли німець Олександр Звєрєв, аргентинець Хуан-Мартін дель Потро і південноафриканець Кевін Андерсон.

Кращий з українців Сергій Стаховський став 136, опустившись на 4 позиції.

Рейтинг АТР. 28 січня
1 (1). Новак Джокович (Сербія) - 10955
2 (2). Рафаель Надаль (Іспанія) - 8320
3 (4). Олександр Звєрєв (Німеччина) - 6475
4 (5). Хуан Мартін дель Потро (Аргентина) - 5060
5 (6). Кевін Андерсон (ПАР) - 4845
6 (3). Роджер Федерер (Швейцарія) - 4600
7 (9). КЕІ Нішикорі (Японія) - 4110
8 (8). Домінік Тім (Австрія) - 3960
9 (10). Джон Ізнер (США) - 3155
10 (7). Марін Чиліч (Хорватія) - 3140
...
136 (132). Сергій Стаховський (Україна) - 410

Нагадаємо, японська тенісистка Наомі Осака, яка виграла Australian Open-2019, стала першою ракеткою світу, а також першою представницею своєї країни на вершині рейтингу WTA.

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