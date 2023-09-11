Джокович вернул лидерство в рейтинге ATP, дуэт украинцев показал умеренный прогресс

36-летний балканец поднялся на вершину рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов. Он обошел испанца Карлоса Алькараса.

Триумф на кортах Нью-Йорка принес Джоковичу 2000 зачетных баллов. Теперь в активе серба 11795 рейтинговых очков. В свою очередь Алькарас потерял 1280 очков, поскольку в прошлом году был победителем US Open, а в этом дошел "лишь" до полуфинала. Теперь у испанца 8535 пунктов. Замкнул тройку сильнейших россиянин Даниил Медведев (7280 очков).

Лучшим из украинцев остался Виталий Сачко. Уроженец Кременчуга поднялся на три позиции вверх и стабилизировал пребывание во второй сотне рейтинга (162-е место, 382 очка). В третьей сотне на 7 ступенек поднялся киевлянин Алексей Крутых (253-я позиция, 253 пункта).

На этой неделе Сачко будет выступать на "челленджере" в польском Щецине. Первым соперником украинца станет россиянин под нейтральным флагом Александр Шевченко. Матч запланирован на 11 сентября.