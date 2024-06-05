Джокович после снятия с French Open лег на операционный стол: сколько пропустит серб

Первая ракетка мира прооперирован в Париже. Под скальпелем хирурга оказался мениск правого колена балканца.

Джоковича теперь будет ждать непродолжительная реабилитация. Восстановление сербского теннисиста продлится не менее трех недель. Впрочем, он вряд ли сможет выступить на Уимблдоне, старт которого запланирован на 1 июля.

Под вопросом оказалось и участие Джоковича в Олимпиаде. Теннисный турнир Игр-2024 начнется 27 июля. Окончательное решение врачи примут после дополнительных обследований травмированного колена.

Кто такой Новак Джокович

Уроженец столицы Сербии, резиденцией выбрал Монте-Карло. Теннисом начал заниматься в 4 года, а в туре дебютировал в 2003-м.

В 2006 году выиграл первый взрослый турнир (Dutch Open). На уровне "Мастерсов" впервые триумфовал год спустя (Miami Open). На турнирах серии "Грэнд Слэм" впервые победил в начале 2008-го (Australian Open). Всего 10 раз триумфовал в Мельбурне. Побеждал на всех мэйджорах и стал рекордсменом по количеству титулов (24).

Известен скандальными взглядами. К примеру, пропустил целый ряд турниров из-за отказа вакцинироваться от COVID-19. Сторонник эзотерических идей о "боснийских пирамидах" вблизи городка Высоко.