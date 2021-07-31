Джокович залишився без медалей ОІ-2020: один матч за "бронзу" програв, з другого знявся

Матч одиночного розряду проти Корреньо-Бусти Джокович проводив не в кращих, в першу чергу, психологічних кондиціях. До цього він поступився два півфінали - в одиночному і парному розрядах. Сам матч проти іспанця серб почав невдало, поступившись у першому сеті 4: 6, проте потім у найскладнішому другому сеті зміг взяти вгору на тай-брейку. Однак все ж вирішальний сет і матч взяв Коррельо-Буста - 6:4, 6:7, 6:3.

По ходу матчу Джокович неодноразово демонстрував емоції - мало не зламав ракетку об корд і не порвав сітку.

Відразу після цього матчу Джоко повинен був виходити на матч за "бронзу" в міксті, де він грав з Ніною Стоянович, проте серб знявся з турніру. У підсумку бронзову нагороду ОІ - 2020 взяла пара з Австралії Ешлі Барті і Джон Пірс.

Офіційно причиною відмовив Джоковича в сербській Федерації назвали травму плеча.