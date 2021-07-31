RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Джокович залишився без медалей ОІ-2020: один матч за "бронзу" програв, з другого знявся

Автор: Ігор Литвиненко

Перша ракетка світу в чоловічому тенісі серб Новак Джокович залишає Олімпійські ігри-2020 без медалей. Сьогодні він міг взяти відразу дві "бронзи", але в матчі індивідуального розряду поступився іспанцеві Пабло Корреньо-Бусті, а потім знявся з "бронзового" матчу в міксті.

Детальніше - в матеріалі РБК-Україна.

Матч одиночного розряду проти Корреньо-Бусти Джокович проводив не в кращих, в першу чергу, психологічних кондиціях. До цього він поступився два півфінали - в одиночному і парному розрядах. Сам матч проти іспанця серб почав невдало, поступившись у першому сеті 4: 6, проте потім у найскладнішому другому сеті зміг взяти вгору на тай-брейку. Однак все ж вирішальний сет і матч взяв Коррельо-Буста - 6:4, 6:7, 6:3.

По ходу матчу Джокович неодноразово демонстрував емоції - мало не зламав ракетку об корд і не порвав сітку.

Відразу після цього матчу Джоко повинен був виходити на матч за "бронзу" в міксті, де він грав з Ніною Стоянович, проте серб знявся з турніру. У підсумку бронзову нагороду ОІ - 2020 взяла пара з Австралії Ешлі Барті і Джон Пірс.

Офіційно причиною відмовив Джоковича в сербській Федерації назвали травму плеча.

Нагадаємо, сьогодні Українка Еліна Світоліна у важкому матчі за "бронзу" Олімпіади здолала казашку Олену Рибакіну - 1:6, 7:6, 6:4.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новак ДжоковичОлімпіадаОлімпіада 2020