Джокович и тройка нейтральных россиян: известны четвертьфинальные пары Уимблдона-2023

Уимблдонский турнир 2023 года входит в решающую стадию соревнований. Во вторник начнется 1/4 финала мужских соревнований.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт турнира.

Двумя матчами 11 июля начнется четвертьфинальный этап травяного мейджора. На корте появится рекордсмен по титулам "Грэнд Слэм" Новак Джокович.

Опытный серб будет противостоять российскому теннисисту Андрею Рублеву. Еще один нейтральный спортсмен – Роман Сафиуллин – будет противостоять итальянцу из топ-10 рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов Яннику Зиннеру.

Другие два поединка 1/4 финала сыграют в среду, 12 июля. Сначала на корт выйдет первая ракетка мира Карлос Алькарас. Испанец за путевку в полуфинал сразится с датчанцем Хольгером Руне. Будет закрывать четвертьфинал противостояния россиянина Даниила Медведева и Кристофера Юбенкса из США.

Сетка Уимблдона составлена так, что первый и второй номера мирового рейтинга Алькарас и Джокович смогут встретиться только в финале. 36-летний серб остается фаворитом мэйджора, поскольку триумфовал на британской траве 7 раз.

Пары 1/4 финала Уимблдонского турнира-2023: