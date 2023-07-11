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Джокович и тройка нейтральных россиян: известны четвертьфинальные пары Уимблдона-2023

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Лондон, Вторник 11 июля 2023 11:49
Джокович и тройка нейтральных россиян: известны четвертьфинальные пары Уимблдона-2023 Фото: Новак Джокович нацелился на 8-й титул на Альбионе (twitter.com/Wimbledon)
Автор: Антон Федорцив

Уимблдонский турнир 2023 года входит в решающую стадию соревнований. Во вторник начнется 1/4 финала мужских соревнований.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт турнира.

Двумя матчами 11 июля начнется четвертьфинальный этап травяного мейджора. На корте появится рекордсмен по титулам "Грэнд Слэм" Новак Джокович.

Опытный серб будет противостоять российскому теннисисту Андрею Рублеву. Еще один нейтральный спортсмен – Роман Сафиуллин – будет противостоять итальянцу из топ-10 рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов Яннику Зиннеру.

Другие два поединка 1/4 финала сыграют в среду, 12 июля. Сначала на корт выйдет первая ракетка мира Карлос Алькарас. Испанец за путевку в полуфинал сразится с датчанцем Хольгером Руне. Будет закрывать четвертьфинал противостояния россиянина Даниила Медведева и Кристофера Юбенкса из США.

Сетка Уимблдона составлена так, что первый и второй номера мирового рейтинга Алькарас и Джокович смогут встретиться только в финале. 36-летний серб остается фаворитом мэйджора, поскольку триумфовал на британской траве 7 раз.

Пары 1/4 финала Уимблдонского турнира-2023:

  • Зиннер – Сафиуллин, 11 июля, не раньше 16:30
  • Рублев – Джокович, 11 июля, не раньше 17:00
  • Алькарас – Руне, 12 июля, не раньше 13:00
  • Медведев – Юбенкс, 12 июля, не раньше 13:00

Джокович и тройка нейтральных россиян: известны четвертьфинальные пары Уимблдона-2023

К слову, ранее Свитолина пробилась в четвертьфинал Уимблдона благодаря победе над Азаренко.

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Новак Джокович Теннис Уимблдон
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