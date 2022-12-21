Смешанная сборная Украины по бадминтону пробилась в финал Евро-2023

На чемпионат Европы 2023 по бадминтону удалось квалифицироваться смешанной национальной команде Украины. Она одержала три победы по отбору в Швейцарии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Badminton Europe .

"Сине-желтые" триумфовали в квалификации в Зуркзе. Украинская смешанная команда поочередно победила Гренландию и Венгрию (дважды по 5:0), а в решающем поединке одолела сборную Испании (3:2).

Цвета национальной команды защищали 10 спортсменов. Компанию Марии Столяренко, Полине Бугровой, Елизавете Жаркой, Анне Михальковой и Полине Ткач составили ребята – Даниил Боснюк, Александр Шмундяк, Глеб Бекетов, Михаил Махновский и Вячеслав Яковлев.

Через два месяца сборная Украины поедет на Евро-2023 во Францию. 14-18 февраля турнир будет принимать тамошний Эр-сюр-ла-Лис. На чемпионате Европы выступят 8 команд.

Параллельно со сборной Украины путевки на форум завоевали команды Англии, Нидерландов, Шотландии и Болгарии. Франция получила место на чемпионате в качестве хозяина, сборная Дании будет защищать титул чемпиона, а немецкая команда квалифицировалась с лучшим рейтингом.