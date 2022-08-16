Під Джанкоєм після ранкових вибухів оголосили евакуацію

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

Як повідомляє пропагандистське видання ТАСС з посиланням на окупаційну "владу", детонація боєприпасів сталася на півночі Криму - в селі Травневому. Жителів населеного пункту вже почали евакуювати. Йдеться про порядок двох тисяч громадян.

Нагадаємо, вранці 16 серпня у тимчасово окупованому Криму вранці 16 серпня прогриміли вибухи. У Джанкойському районі здетонувало сховище боєприпасів.

За даними місцевих ЗМІ, в районі сталося відразу дві НП: пожежа на трансформаторній підстанції в Джанкої і детонація на складі боєприпасів в селищі Травневе.

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