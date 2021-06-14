Дихне діяв в інтересах держави, звинувачення НАБУ - безпідставні, - адвокат

За словами адвоката, Дихне звинувачують в тому, що, коли він був в.о. директора аеропорту "Бориспіль", нібито всупереч інтересам служби підписував попередні договори оренди, завдяки яким орендарі мали можливість користуватися приміщенням і надавати послуги пасажирам аеропорту, поки Фонд державного майна зволікав зі своїми процедурами.

Юрист стверджує, що всі дії Дихне на посаді голови аеропорту, а пізніше першого заступника, були спрямовані на отримання підприємством максимального прибутку і підвищення ефективності його діяльності. Адже в перший рік його керівництва аеропортом була досягнута прибутковість майже 600 млн грн проти збитку 127 млн грн у 2014 році. А у 2017 році прибутковість аеропорту склала вже 2,1 млрд грн до оподаткування.

На думку захисту у справі, договори оренди Дихне підписав цілком законно і в економічних інтересах державного аеропорту "Бориспіль".

"Коли термінал D запрацював у повноцінному режимі, виникла одна масштабна проблема - відсутність інфраструктури. Тобто, в терміналі не було тих атрибутів сучасного аеропорту, які є необхідними й зручними для пасажирів: аптек, кіосків з пресою і сувенірами, кафе, кас авіакомпаній і туристичних фірм, залізничних кас і так далі... Особливого значення сервіси терміналу набули напередодні "безвізу", який Україна отримала 11 червня 2017 року, і до якого аеропорт "Бориспіль" готувався протягом трьох років", - пояснює Олексій Носов.

Одночасно з цим, за його інформацією, Фонд державного майна як розпорядник проводив відповідні конкурси на оренду майна невиправдано довго - до 2 років. Тому керівництво аеропорту використовувало законну схему підписання так званих попередніх договорів. За ним, 70% від орендної плати йшло до бюджету держави, а 30% - до бюджету. А після проведення фондом конкурсів орендар повинен був звільнити приміщення, якщо переможе інший претендент.

"Договори, підписані Євгеном Дихне, не є його винаходом. З 2012 року аеропорт підписав понад 100 договорів попередньої оренди. Тобто, цей дієвий механізм існував як до приходу нашого клієнта на посаду, так і після його звільнення", - говорить адвокат.

Більш того, за його даними, жоден з цих договорів ніколи не був визнаний недійсним в суді, а самі договори завізовані відповідальними співробітниками підприємства. Тому Євген Дихне не тільки не завдав шкоди аеропорту "Бориспіль" або державі, але своїми ефективними діями запобіг його. В іншому випадку приміщення б пустували, плата за них не нараховувалася, аеропорт витрачав би гроші на їх утримання.

"Злочин - це суспільно небезпечне винно-каране діяння... Коли немає суспільної небезпеки - немає злочину. Але тепер ми маємо тривале порушення прав нашого клієнта, який багато років був і залишається ефективним кризовим менеджером, відстоює виключно інтереси підприємства. І за це йому треба йти до суду. Так, в суді, впевнений, ми доведемо його невинність. Але це час і репутація", - вважає Олексій Носов.