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Дихне діяв в інтересах держави, звинувачення НАБУ - безпідставні, - адвокат

Автор: РБК-Україна

Президенту авіакомпанії "МАУ", колишньому керівнику аеропорту "Бориспіль" Євгену Дихне НАБУ вручило обвинувальний акт за нібито зловживання владою та службовим становищем у 2014-2019 роках. Але такі дії детективів правоохоронного органу порушують його права, адже самого правопорушення не було як факту.

Про це повідомив адвокат юридичної компанії "Міллер" Олексій Носов.

За словами адвоката, Дихне звинувачують в тому, що, коли він був в.о. директора аеропорту "Бориспіль", нібито всупереч інтересам служби підписував попередні договори оренди, завдяки яким орендарі мали можливість користуватися приміщенням і надавати послуги пасажирам аеропорту, поки Фонд державного майна зволікав зі своїми процедурами.

Юрист стверджує, що всі дії Дихне на посаді голови аеропорту, а пізніше першого заступника, були спрямовані на отримання підприємством максимального прибутку і підвищення ефективності його діяльності. Адже в перший рік його керівництва аеропортом була досягнута прибутковість майже 600 млн грн проти збитку 127 млн грн у 2014 році. А у 2017 році прибутковість аеропорту склала вже 2,1 млрд грн до оподаткування.

На думку захисту у справі, договори оренди Дихне підписав цілком законно і в економічних інтересах державного аеропорту "Бориспіль".

"Коли термінал D запрацював у повноцінному режимі, виникла одна масштабна проблема - відсутність інфраструктури. Тобто, в терміналі не було тих атрибутів сучасного аеропорту, які є необхідними й зручними для пасажирів: аптек, кіосків з пресою і сувенірами, кафе, кас авіакомпаній і туристичних фірм, залізничних кас і так далі... Особливого значення сервіси терміналу набули напередодні "безвізу", який Україна отримала 11 червня 2017 року, і до якого аеропорт "Бориспіль" готувався протягом трьох років", - пояснює Олексій Носов.

Одночасно з цим, за його інформацією, Фонд державного майна як розпорядник проводив відповідні конкурси на оренду майна невиправдано довго - до 2 років. Тому керівництво аеропорту використовувало законну схему підписання так званих попередніх договорів. За ним, 70% від орендної плати йшло до бюджету держави, а 30% - до бюджету. А після проведення фондом конкурсів орендар повинен був звільнити приміщення, якщо переможе інший претендент.

"Договори, підписані Євгеном Дихне, не є його винаходом. З 2012 року аеропорт підписав понад 100 договорів попередньої оренди. Тобто, цей дієвий механізм існував як до приходу нашого клієнта на посаду, так і після його звільнення", - говорить адвокат.

Більш того, за його даними, жоден з цих договорів ніколи не був визнаний недійсним в суді, а самі договори завізовані відповідальними співробітниками підприємства. Тому Євген Дихне не тільки не завдав шкоди аеропорту "Бориспіль" або державі, але своїми ефективними діями запобіг його. В іншому випадку приміщення б пустували, плата за них не нараховувалася, аеропорт витрачав би гроші на їх утримання.

"Злочин - це суспільно небезпечне винно-каране діяння... Коли немає суспільної небезпеки - немає злочину. Але тепер ми маємо тривале порушення прав нашого клієнта, який багато років був і залишається ефективним кризовим менеджером, відстоює виключно інтереси підприємства. І за це йому треба йти до суду. Так, в суді, впевнений, ми доведемо його невинність. Але це час і репутація", - вважає Олексій Носов.

Нагадаємо, НАБУ оголосило підозру Євгену Дихне у вересні 2020 року. Йому інкримінують збитки в 16,5 млн грн. Тоді Дихне заявив, що практика підписання попередніх договорів, у період, коли Фонд держмайна проводить процедури вибору орендарів, існує з 2010 року.

Дихне призначили в.0. генерального директора Міжнародного аеропорту "Бориспіль" у 2014 році. У 2017 році він став першим заступником гендиректора. З 2019 року Євген Дихне обіймає посаду президента авіакомпанії МАУ.

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