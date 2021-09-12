У двох центральних районах Києва перекрили рух через пробіг та зйомки фільму
У неділю, 12 вересня у Києві відбудеться легкоатлетичний пробіг "Київська Десятка - 2021", за маршрутом якого передбачене обмеження руху транспорту. Крім того, обмежать рух транспорту Гаванським мостом у зв’язку із проведенням зйомок фільму.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу КМДА.
У зв’язку із проведенням пробігу 12 вересня з 08:00 до 12:00 у місті обмежать рух:
- вул. Саксаганського;
- просп. Перемоги (у напрямку центру);
- На частинах вулиць, прилеглих до маршруту:
- Еспланадній;
- Шота Руставелі;
- Великій Васильківській;
- Антоновича;
- Володимирській;
- Тарасівській;
- Паньківській;
- Льва Толстого;
- Симона Петлюри;
- Шолуденка;
- провулку Політехнічному;
- Академіка Янгеля;
- Гарматній;
- виїздах на проспект із Повітрофлотського шляхопроводу, вулиці Вадима Гетьмана та інших.
Крім того, 12 вересня із 04:00 до 12:00 повністю обмежать рух транспорту Гаванським мостом у зв’язку із проведенням зйомок фільму.
На час перекриття руху транспорту на Гаванському мосту будуть внесені зміни в шлях курсування автобусного маршруту № 114. Рух автобусів буде організовано рух від вул. Милославської до вул. Набережно-Рибальської за власним маршрутом, далі - вул. Електриків - вул. Межигірська - вул. Набережно-Лугова - вул. Набережно-Хрещатицька, далі за власним маршрутом.