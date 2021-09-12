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У двох центральних районах Києва перекрили рух через пробіг та зйомки фільму

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Україна, Неділя 12 вересня 2021 08:28
У двох центральних районах Києва перекрили рух через пробіг та зйомки фільму Фото: у Києві закрили рух транспорту через пробіг (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

У неділю, 12 вересня у Києві відбудеться легкоатлетичний пробіг "Київська Десятка - 2021", за маршрутом якого передбачене обмеження руху транспорту. Крім того, обмежать рух транспорту Гаванським мостом у зв’язку із проведенням зйомок фільму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу КМДА.

У зв’язку із проведенням пробігу 12 вересня з 08:00 до 12:00 у місті обмежать рух:

  • вул. Саксаганського;
  • просп. Перемоги (у напрямку центру);
  • На частинах вулиць, прилеглих до маршруту:
  • Еспланадній;
  • Шота Руставелі;
  • Великій Васильківській;
  • Антоновича;
  • Володимирській;
  • Тарасівській;
  • Паньківській;
  • Льва Толстого;
  • Симона Петлюри;
  • Шолуденка;
  • провулку Політехнічному;
  • Академіка Янгеля;
  • Гарматній;
  • виїздах на проспект із Повітрофлотського шляхопроводу, вулиці Вадима Гетьмана та інших.

У двох центральних районах Києва перекрили рух через пробіг та зйомки фільму

У двох центральних районах Києва перекрили рух через пробіг та зйомки фільму

Крім того, 12 вересня із 04:00 до 12:00 повністю обмежать рух транспорту Гаванським мостом у зв’язку із проведенням зйомок фільму.

На час перекриття руху транспорту на Гаванському мосту будуть внесені зміни в шлях курсування автобусного маршруту № 114. Рух автобусів буде організовано рух від вул. Милославської до вул. Набережно-Рибальської за власним маршрутом, далі - вул. Електриків - вул. Межигірська - вул. Набережно-Лугова - вул. Набережно-Хрещатицька, далі за власним маршрутом.

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