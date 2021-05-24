У двох регіонах Індії оголосили про епідемію "чорної цвілі"

Уряд індійської союзної території Джамму і Кашмір оголосив мукормікоз, також відомий як "чорна цвіль", епідемією. Тепер лікування грибкового захворювання має здійснюватися відповідно до Закону про епідемічні захворювання 1897 року, що передбачає особливі заходи боротьби з поширенням епідемій.

"Всі державні та приватні медичні установи повинні дотримуватися рекомендацій щодо скринінгу, діагностики та лікування мукормікозу, виданих Міністерством охорони здоров'я та добробуту сім'ї, урядом Індії та індійською Радою медичних досліджень", - йдеться в заяві Управління охорони здоров'я Джамму і Кашміру.

Минулого тижня мукормікоз оголосили епідемією Штати Раджастхан і Телангана.

Фахівці відзначають, що мукормікоз діагностують у тих пацієнтів з коронавірусом, які перебували у відділенні інтенсивної терапії і протягом довгого часу отримували стероїди або кисневу підтримку. Це захворювання також зустрічається у діабетиків, які отримують великі дози стероїдів протягом тривалого часу.