Двох офіцерів поліції Капітолія США відсторонили від посади

Щонайменше два офіцери поліції Капітолія США відсторонені від посади після штурму Капітолію. Ще більше десятка інших знаходяться під слідством за підозрою в причетності до демонстрації 6 січня.

Про це повідомляє Washington Post.

Член палати представників Тім Райан (демократ з Огайо) заявив, що "поліція Капітолію вивчає всіх учасників, які потенційно могли сприяти на великому чи малому рівні".

Представник Конгресу на умовах анонімності сказав, що було розпочато вісім розслідувань.

Райан також повідомив, що один з відсторонених працівників робив селфі, а другий надів кепку з написом MAGA ("Зробити Америку знову великою", - гасло Трампа).

Раніше повідомлялося, що Федеральне бюро розслідувань (ФБР) в рамках розслідування справи про штурм Капітолію вивчає версію про підготовку вбивства конгресменів.

Нагадаємо, Федеральне бюро розслідувань оголосило в розшук учасників заворушень біля Капітолію. За інформацію про причетних до встановлення бомб на території Капітолію обіцяють 50 тисяч доларів.