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У двох областях обмежено рух вантажівок через негоду

Автор: Андрій Козловський

Сьогодні через негоду у Київській та Чернігівській областях обмежили рух великовантажного транспорту. Крім того, у Києві громадський транспорт курсує без дотримання графіка руху у зв'язку зі снігопадами.

Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

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Як повідомляється, сьогодні рух вантажівок обмежили з 3:00 з метою недопущення накопичення великогабаритного транспорту.

"В Київської області обмежено рух великогабаритного транспорту в межах Київської (М-01 Київ-Чернігів, М-03 Київ-Харків, М-05 Київ-Одеса, М-06 Київ -Чоп, М-07 Київ-Ковель, Н-01 Київ-Знам'янка, Н-08 Бориспіль-Маріуполь) і Чернігівської (М-01 Київ-Чернігів, Н-07 Київ-Суми) областей", - йдеться у повідомленні.

Також у відомстві повідомили, що у столиці ввели оперативне положення на всі види громадського транспорту. Так, у зв'язку зі складними погодними умовами транспорт рухається без дотримання графіка руху.

Нагадаємо, у Києві за дві доби випало 35 сантиметрів снігу. Снігопади у місті тривають уже третій день. За словами мера міста Віталія Кличка, майже весь комунальний транспорт розчищає сніг у столиці.

Також РБК-Україна писало, що в країні 10 лютого очікується ожеледь, через складні погодні умови оголошено І рівень небезпеки.

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