У двох дівчат із Запорізької області вилучили наркотики на 7 млн гривень

Фото: вилучені наркотики (npu.gov.ua)

В Запорізькій області викрили двох дівчат. Вони були дилерами Telegram-каналу і зберігали наркотики, а одна з них була неповнолітньою.

Про це повідомляє сайт Національної поліції.

За даними слідства, дві подруги віком 16 та 18 років були дилерами одного з Telegram-каналів, який продавав "Альфа PVP", канабіс і екстазі. Вони отримували наркотики і психотропні речовини поштою, розфасовували і відправляли їх клієнтам в інші області. Для реалізації товару дівчата використовували придумані анкетні дані.

Одну з дилерок затримали, коли вона отримувала чергову посилку з наркотиками. У неї вилучили два пакети "Альфа PVP" вагою більше кілограма.

Також співробітники управління з боротьби з наркотиками разом із співробітниками Василівського районного управління поліції обшукали квартиру, яку облаштували під фасувальний цех. Там знайшли більше тисячі сліп-пакетів різних обсягів з розфасованими наркотиками і психотропами вагою понад шість кілограмів, таблетки екстазі, мобільні телефони, матеріали для фасування із логотипом каналу та електронні ваги.

За оцінками, вартість вилученого товару - сім мільйонів гривень.

Відкрито кримінальну справу за ч.3 статті 307 Кримінального кодексу України (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів). Можлива санкція за нею - позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна.

Правоохоронці встановлюють канали надходження наркотиків та інших осіб, причетних до злочинної діяльності.

Раніше повідомлялося, що Служба безпеки України викрила контрабанду кокаїну в Міжнародному аеропорту "Бориспіль". Відзначається, що намагалися переправити товар з однієї з сусідніх країн.

Також у Державній митній службі підвели підсумки роботи за минулий рік. Згідно зі статистикою, кількість героїну, кокаїну і інших шкідливих психотропних речовин, виявлених українськими митниками в 2020 році, суттєво зросла.