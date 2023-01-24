RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Двукратный победитель НБА Медведенко получил новые чемпионские перстни: какая причина

Фото: Станислав Медведенко отдал памятные призы на благотворительность (facebook.com/slava.medvedenko)
Автор: Антон Федорцив

"Лос-Анджелес Лейкерс" передали украинцу Станиславу Медведенко новые награды чемпиона Национальной баскетбольной ассоциации. Предыдущые легенда отечественного спорта продал на аукционе.

Об этом рассказал журналист The Athletic Йован Буха, сообщает РБК-Украина со ссылкой на персональный Twitter обозревателя.

Звездный украинец пополнил коллекцию призов чемпионскими призами за сезоны 2000/01 и 2001/02 НБА. Летом он продал оригинальные награды ради благотворительности.

Медведенко тогда выручил свыше 250 тысяч долларов. Средства использовали на реабилитацию в Карпатах более пяти сотен детей из регионов, наиболее пострадавших от агрессии РФ против Украины. Часть денег передали поврежденным войной украинским спортивным школам.

Уроженец Киевской области Медведенко начал игровую карьеру в столичном "Будивельнике" в конце 90-х. В 2000-2006 гг. он защищал цвета "Лейкерс" и триумфовал с командой в двух сезонах НБА подряд. Завершил выступления за океаном в составе "Атланты" в сезоне 2006/07.

По окончании спортивной карьеры Медведенко занимался тренерской деятельностью и общественным активизмом. Был самовыдвиженцем на выборах в Верховную Раду IX созыва, а на местных выборах-2020 баллотировался в Киевсовет по списку "Голоса".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
НБАБаскетбол