Двукратный победитель НБА Медведенко получил новые чемпионские перстни: какая причина

Звездный украинец пополнил коллекцию призов чемпионскими призами за сезоны 2000/01 и 2001/02 НБА. Летом он продал оригинальные награды ради благотворительности.

Медведенко тогда выручил свыше 250 тысяч долларов. Средства использовали на реабилитацию в Карпатах более пяти сотен детей из регионов, наиболее пострадавших от агрессии РФ против Украины. Часть денег передали поврежденным войной украинским спортивным школам.

Уроженец Киевской области Медведенко начал игровую карьеру в столичном "Будивельнике" в конце 90-х. В 2000-2006 гг. он защищал цвета "Лейкерс" и триумфовал с командой в двух сезонах НБА подряд. Завершил выступления за океаном в составе "Атланты" в сезоне 2006/07.

По окончании спортивной карьеры Медведенко занимался тренерской деятельностью и общественным активизмом. Был самовыдвиженцем на выборах в Верховную Раду IX созыва, а на местных выборах-2020 баллотировался в Киевсовет по списку "Голоса".