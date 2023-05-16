Двукратные чемпионы мира пригласили именитого тренера после провала на Мундиале-2022

Новым главным тренером национальной команды Уругвайская футбольная ассоциация назначила Марсело Бьелсу. Он оставался без работы после отставки из английского "Лидса".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт организации .

Аргентинский специалист – новый наставник "небесно-голубых". 67-летний тренер будет работать со сборной вплоть до ЧМ-2026.

Бьелса заменил в должности Диего Алонсо. Тот тренировал Уругвай в 2021-2022 гг. после 15-летнего периода Оскара Табареса во главе команды. Алонсо сумел вывести сборную на ЧМ-2022, но там уругвайцы не смогли выйти из группы, пропустив вперед Португалию и Республику Корея.

Сборная Уругвая станет для Бьелсы третьим опытом на уровне национальных команд. Ранее он работал с родной Аргентиной (1998–2004) и Чили (2007–2011). Наивысшее достижение – "золото" Олимпиады-2004 и финал Копа Америка-2004.

Кто такой Марсело Бьелса

Уроженец Росарио, за эксцентричный стиль и преданность ремеслу получил прозвище El Loco ("Безумный"). Стал тренером после тяжелой травмы, заставившей завершить игровую карьеру в 25.

Первых заметных успехов достиг с "Ньюэллс Олд Бойз" – 2 чемпионских титула и финал Копа Либертадорес-1992. Позже сделал чемпионом Аргентины и "Велес Сарсфилд". Также тренировал мексиканский "Атлас", испанские "Эспаньол", "Атлетик" из Бильбао, французские "Марсель" и "Лилль", английский "Лидс".

С йоркширскими "павлинами" провел вместе 3,5 года и сумел вернуть "Лидс" в АПЛ, выиграв Чемпионшип в сезоне 2019/20. Лучший тренер планеты-2001 по версии IFFHS.