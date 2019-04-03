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Двом організаторам псевдореферендуму на Донбасі оголосили підозру

Новини » Надзвичайні події    03.04.2019 - 21:44
Двом організаторам псевдореферендуму на Донбасі оголосили підозру
Ілюстративне фото (oda.zt.gov.ua)

Зловмисники активно проводили антиукраїнську агітацію

За матеріалами Служби безпеки України двом організаторам псевдореферендуму в Донецькій області оголошено про підозру. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ

Як зазначається, оперативники спецслужби встановили, що сільський голова та депутат селищної ради Бахмутського району брали активну участь в організації незаконного референдуму в селищах Миронівське та Новолуганське.

Також співробітники СБУ зафіксували, що зловмисники активно проводили антиукраїнську агітацію серед мешканців району, зокрема, закликаючи їх до участі у так званому "волевиявленні".

Слідчі СБУ завершили досудове розслідування щодо протиправної діяльності депутата сільської ради та направили обвинувальний акт у вчиненні правопорушення за ч. 1 ст. 110 Кримінального кодексу України до суду. Стосовно другого фігуранта справи обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Раніше повідомлялося, що слідчими Служби безпеки України повідомлено про підозру жительці Краматорська Донецької області у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України. 

РБК-Україна писало, що жительці Новоайдарського району Луганської області повідомили про підозру через участь в організації так званого "референдуму про незалежність ЛНР". 

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