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Двухходовка Моранта с Кларком похоронила "Бруклин": момент дня в НБА

Фото: Брендон Кларк набрал 13 очков против "Нетс" (facebook.com/TribuneSportsPage)
Автор: Антон Федорцив

Эффектное сочетание баскетболистов "Мемфис Гриззлис" Джа Моранта и Брендона Кларка оказалась наверху подборки лучших мгновений дня ассоциации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный YouTube-канал NBA.

Самый эффектный эпизод в поединке с "Бруклин Нетс" дуэт хозяев оформил под занавес первой четверти. Плеймейкер Морант ворвался в зону соперника и мягко набросил на щит Кларку, а тот сверху вколотил мяч в кольцо.

26-летний форвард в общей сложности провел на паркете почти 17 минут. В его активе 13 очков, 2 подбора и 2 передачи. В свою очередь Морант стал самым результативным баскетболистом поединка. Американец успел набрать 38 пунктов, оформил 8 подборов и отдал 7 передач.

Благодаря победе над "Нетс" (134:124) "Мемфис" закрепился в зоне плей-офф Западной конференции. "Гриззлис" одержали 3 победы и лишь раз проиграли – "Далласу". Единственной командой без поражений на Западе остался "Портленд".

Кто такой Брендон Кларк

Тяжелый форвард из канадского Ванкувера, выбранный "Оклахомой" под 21-м номером на драфте НБА-2019.

На студенческом уровне выступал за Университет Сан-Хосе и "Гонзага Бульдогс". В составе "Мемфиса" провел 3 полных сезона в ассоциации.

"Гриззлис" дважды подряд продлевали контракт Кларка, воспользовавшись опцией клуба. Пока в сезоне 2022/23 среднее время форварда на паркете – самое низкое в профессиональной карьере.

К слову, ранее победитель драфта-2022 Банкеро стал лучшим в первом матче во взрослой карьере.

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