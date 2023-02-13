RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Двое жителей Херсонской области приговорены к 5 годам тюрьмы за проведение "референдума"

Фото: Двое жителей Херсонской области приговорены к 5 годам тюрьмы за проведение "референдума" (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Два жителя Бериславского района (Херсонская область) помогали оккупантам проводить "референдум". Их задержали и приговорили к 5 годам тюрьмы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Офиса генерального прокурора.

"Обвиняемые добровольно принимали участие в проведении организованного оккупационной "властью" так называемого "референдума" по выходу из состава Украины и присоединению к РФ временно оккупированной территории Херсонской области", - говорится в сообщении.

В прокуратуре отметили, что в течение 23-27 сентября 2022 года они, как члены незаконно созданной "избирательной комиссии", ходили по домам местных жителей и раздавали им "бюллетени" для проведения незаконного "голосования".

"После этого передавали использованные бюллетени так называемой "председателю избирательной комиссии" для дальнейшего подсчета и объявления так называемых "результатов". Оба разоблачены и задержаны после освобождения Вооруженными силами Украины территории Херсонской области", - добавили в прокуратуре.

Двое жителей Бериславского района признали виновными в коллаборационной деятельности и назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет.

Напомним, что Служба безопасности задержала в Херсоне коллаборантку из Партии регионов. Во время оккупации города она угрожала жителям расстрелом за отказ "голосовать" на псевдореферендуме.

Правоохранители задержали трех человек в Херсонской области, поскольку во время оккупации части региона они помогали проводить "референдум". Коллаборанты угрожали расстрелом лицам, которые отказывались поставить нужную "отметку в бюллетенях".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияХерсонская областьВойна в Украине