В двух областях пограничники разоблачили схему продажи похищенного на фронте вооружения

Пограничники разоблачили схему незаконной продажи вооружения в Закарпатской и Львовской областях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Госпогранслужбы.

В ходе расследования было установлено, что жители западных областей Украины наладили канал снабжения оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами из зоны проведения боевых действий.

По месту их жительства были проведены обыски и обнаружены:

11 единиц огнестрельного оружия,

194 патрона к стрелковому оружию,

боеприпасы к крупнокалиберным пулеметам различных калибров и выстрелы к гранатометам,

ручные гранаты,

комплектующие для оружия и изготовления боеприпасов,

другие предметы и вещи, подтверждающие противоправную деятельность.

Организатор преступной схемы был объявлен о подозрении и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до семи лет.

Фото: задержание торговцев оружием (dpsu.gov.ua/ru)

Не первая попытка российских диверсантов

Командующий Объединенными Силами ВСУ Сергей Наев ранее заявил, что россияне не оставляют попыток проникнуть на территорию Черниговской и Сумской областей.

Так, 27 июля вражеская ДРГ пыталась проникнуть в Сумскую область. Силы обороны отразили атаку, открыв огонь. Пограничники объяснили, что диверсанты пытаются выявить расположение военных, а также минирование территории.

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