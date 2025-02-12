Двое застрявших на МКС астронавтов NASA могут вернуться на Землю раньше

Двое астронавтов NASA, которые 5 июня 2024 года застряли на Международной космической станции (МКС), могут вернутся на Землю раньше, чем планировалось. Возвращение может состояться в середине марта.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.
Как пишет издание, во вторник Космическое агентство объявило, что SpaceX поменяет капсулы для предстоящих полетов астронавтов, чтобы вернуть Бутча Уилмора и Суни Уильям домой уже в середине марта, а не в конце марта или же в апреле. Это сократит по крайней мере пару недель их длительного пребывания на международной Космической станции, которое на прошлой неделе достигло восьмимесячный отметки.
Летчики-испытатели должны были вернутся в июне на капсуле Starliner компании Boeing после недельного тестового полета к МКС. Однако во время мисии у Starliner возникли серьезные технические проблемы, включая утечки гелия и неисправности двигателей. Из-за этого NASA решила не рисковать жизнями астронавтов и вернуть капсулу пустой - без экипажа.
Астронавты остались на МКС, а их возвращение NASA стало организовывать с помощью SpaceX. Однако из-за задержек с подготовкой нового корабля Crew Dragon миссия Уилмора и Уильямса затянулась.
В итоге NASA решила использовать уже проверенную капсулу Crew Dragon, и теперь запуск запланирован на 12 марта. Данный корабль уже был передан частной команде, которая ожидает запуск этой весной.
Как пишет AP, в ходе этой операции NASA предпочитает сначала отправить новый экипаж на станцию, прежде чем возвращать старый. Он будет включать двух астронавтов NASA, одного японского астронавта и одного российского.
Последнее изменение в планах Космического агентства произошло через две недели после того, как космическое агентство заявило, что работает максимально оперативно над возвращением Уилмора и Уильямс как можно скорее. За день до этого президент США Дональд Трамп и глава SpaceX Илон Маск пообещали ускорить возвращение астронавтов.
Напомним, в ноябре стало известно, что у застрявших астронавтов возникли проблемы с едой. Изначально они начали питаться свежими продуктами, овощами, пиццей и не только. Но в ноябре они стали есть хлопья с сухим молоком, запеканки и лиофилизированный суп.
Более того, сообщалось, что для обеспечения потребностей экипажа на МКС используются уникальные технологии переработки, которые позволяют получить воду из самых неожиданных источников, в частности из мочи и пота астронавтов.
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