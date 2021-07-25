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Двоє турецьких військових загинули при атаці на бронетранспортер в Сирії

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Сирія, Неділя 25 липня 2021 02:36
Двоє турецьких військових загинули при атаці на бронетранспортер в Сирії Фото: двоє турецьких військових загинули в Сирії (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Двоє військовослужбовців турецької армії загинули на півночі Сирії. Повстанці обстріляли бронетранспортер в районі операції "Щит Євфрату".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Міністерства оборони Туреччини.

Представники турецької армії повідомили також, що по бойовиках, які відкрили вогонь, було завдано удару у відповідь.

"Два наших солдати загинули, ще двоє отримали поранення унаслідок нападу терористів на наш броньований автомобіль в районі проведення операції "Щит Євфрату", - заявили в турецькому військовому відомстві.

В ефірі телеканалу TRT1 заявили, що атака на турецьких військових сталася в районі міста Ель-Баб в провінції Алеппо. Відповідальність за атаку була покладена на угруповання робочої партії Курдистану/Сил Народної самооборони, які визнані терористичними в Туреччині.

Нагадаємо, в червні стало відомо, що американські військові в Сирії зазнали численних ракетних обстрілів.

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