Двоє турецьких військових загинули при атаці на бронетранспортер в Сирії

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Міністерства оборони Туреччини .

Представники турецької армії повідомили також, що по бойовиках, які відкрили вогонь, було завдано удару у відповідь.

"Два наших солдати загинули, ще двоє отримали поранення унаслідок нападу терористів на наш броньований автомобіль в районі проведення операції "Щит Євфрату", - заявили в турецькому військовому відомстві.

В ефірі телеканалу TRT1 заявили, що атака на турецьких військових сталася в районі міста Ель-Баб в провінції Алеппо. Відповідальність за атаку була покладена на угруповання робочої партії Курдистану/Сил Народної самооборони, які визнані терористичними в Туреччині.