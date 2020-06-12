За дві доби Київ побив нові температурні рекорди

У Києві зафіксували два температурних рекорди за минулі дві доби. Ніч проти четверга в столиці була найтеплішою за останні 140 років.

Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія ім. Бориса Срезневського.

"10 червня у Києві середньодобова температура повітря становила +26,3, що на 0,3 градуса вище попереднього рекордного значення температури для цього дня 1885 року або 135-річної давності", - інформують в обсерваторії.

Також рекорд зафіксували в ніч на четвер - вона стала найтеплішою в столиці за 140 років.

"Температура не опустилася нижче +20,6. Адже торішнє попереднє рекордне значення + 20,2 перевищено на 0,4 градуса", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, середньомісячна температура повітря травня 2020 року в Києві склала 12,4 градусів, що на 2,8 градусів нижче кліматичної норми: місяць виявився найхолоднішим в XXI столітті.

Як писало РБК-Україна, в Київ прийшло метеорологічне літо з запізненням на три тижні. Метеорологічна весна в столиці тривала 116 днів.