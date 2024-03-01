Двое генералов РФ получили подозрения за удары по энергетике и минирование "зернового коридора"

Украинская спецслужба объявила подозрения двум российским генералам за причастность к обстрелам энергетических объектов и минированию "зернового коридора".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины.
Служба безопасности собрала доказательную базу на еще двух должностных лиц высшего командования российских войск, которые совершали военные преступления против гражданского населения Украины.
Речь идет о:
Фото: Генералы (facebook.com/SecurSerUkraine)
Оба чиновника отдавали приказы на осуществление ракетных ударов по гражданской и критической инфраструктуре Украины.
По данным следствия, Пчела и Пинчук являются одними из организаторов массированных ракетных ударов по Украине с 10 октября 2022 года по январь 2023 года.
За это время оккупанты выпустили по объектам энергетической инфраструктуры Украины десятки крылатых ракет воздушного и морского базирования типа Х-101, 3М14 "Калибр" и сверхзвуковую ракету Х-22.
В результате вражеских атак погибли более 50 мирных жителей, еще более 110 - получили тяжелые ранения. Среди погибших и госпитализированных были малолетние дети.
Пинчук также отдал приказ заминировать морской путь от Босфора до Одессы, чтобы заблокировать "зерновой коридор".
Российский адмирал лично командовал обстрелами припортовой инфраструктуры и прибрежных объектов агропромышленного комплекса Украины.
Таким образом россияне надеялись сорвать экспорт украинской сельхозпродукции, а также уничтожить логистические центры ее перевозки и хранения.
На основании собранных доказательств российскому вице-адмиралу Сергею Пинчуку и генерал-майору Олегу Пчеле сообщено о подозрении по четырем статьям уголовного кодекса Украины:
"Продолжаются комплексные мероприятия для привлечения обоих злоумышленников к ответственности за совершение других преступлений против нашего государства", - добавили в СБУ.
Недавно СБУ сообщила о заочном подозрении российскому генералу Якову Резанцеву, командовавшему захватом Херсонской области. Именно он отдал приказ войскам РФ вторгнуться в регион из Крыма.
Также правоохранители сообщили о подозрении двум российским генералам в причастности к обстрелу Херсона 3 мая. В результате атаки оккупантов погибли 24 человека.
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