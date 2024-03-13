С двигателями от истребителей и вертолетов: подборка уникальных гоночных авто из Харькова

Почему именно Харьков, нужно разбираться отдельно, но факт: начиная с середины прошлого века именно здесь один за другим создавались специальные скоростные болиды. "Авангард" Ивана Помогайло, "Шахтер" Георгия Попова, "Харьков-Л" Эдуарда Лорента, "Харьков" Владимира Никитина... Их логическим продолжением стала целая серия автомобилей ХАДИ – Харьковского автомобильно-дорожного института, точнее созданной при нем ЛСА – Лаборатория скоростных автомобилей. Среди них есть реализованные проекты, впечатляющие и сегодня. О самых интересных на наш взгляд мы расскажем сегодня.

ХАДИ-1

Первенец харьковского вуза построили в 1952 году по дипломному проекту одного из студентов. В техническом плане ничего особенного – сварная трубчатая рама, 2-цилиндровый двигатель М-72, дюралюминиевый корпус. Но это был автомобиль, построенный с чистого листа по всем конструкторским канонам. Между прочим, автор проекта Лев Кононов в официальных заездах 1952 – 1953 гг. установил на "ХАДИ-1" украинский (тогда говорили республиканский) рекорд скорости – 146 км/ч на дистанции 1 км со стартом с хода.

ХАДИ-4

Рекордно-гоночный автомобиль, созданный в 1962-1963 гг., имел 3,0-литровый двигатель собственной конструкции на 200 л.с. мощности. Обтекаемый стеклопластиковый кузов прятал под собой оригинальную раму и специальную подвеску. А вот особых скоростных шин в то время в стране не существовало, и во время третьего рекордного заезда одно колесо разрушилось, причинив тяжелую аварию. Однако пилот и конструктор Владимир Никитин выжил, а рекорды двух предыдущих заездов были зафиксированы:

На дистанции 1 км с ходу – 270 км/ч;

На дистанции 5 км с ходу – 251 км/ч.

Покалеченный ХАДИ-4 хотя и сгорел на далеком озере Баскунчак, на основе его чертежей были построены следующие, более совершенные модели.

ХАДИ-7

Скоростной автомобиль, созданный в 1966 году, поставил четыре всесоюзных рекорда, хотя полностью свой потенциал продемонстрировать так и не смог – во всей тогдашней огромной стране не нашлось места, где он мог развить свои проектные 400 км/ч. Сухое соленое озеро Баскунчак к тому времени уже не могло принимать рекордные заезды, а длины взлетно-посадочных полос было мало. На ХАДИ-7 использовался газотурбинный двигатель ГТД-350 от вертолета Ми-2, мощностью 400 лошадиных сил. На отрезке аэродрома в Чугуеве в 1966 году "семерка" развила 320 км/ч на дистанции 1 км, стартовав с места. Это был явно не предел для данного болида, но, несмотря ни на что, ХАДИ-7 называют самым успешным проектом Владимира Никитина.

ХАДИ-9

Наверное, самый экстремальный автомобиль студенческого КБ – его заявили как сверхзвуковой. Он был настолько сложен, что даже при достаточном финансировании строился в течение девяти лет, в 1969 – 1978-м. Двигатель у ХАД-9 турбореактивный с тягой на форсаже 3800 кгс (от истребителя МиГ-19), рама пространственная, кузов – стеклопластиковый. Четыре колеса расположены по самолетной схеме, на первых испытаниях они имели резиновые шины, но в конечном варианте стали цельнометаллическими – шин для запланированной скорости в 1000 км/ч не нашлось. Испытания на аэродромах и участках озера Баскунчак показали, что скорость 700-800 км/ч вполне реальна, но испытывать эту наземную ракету на форсаже не удалось из-за отсутствия подходящей трассы. Увидеть ХАДИ-9 можно в художественном фильме "Скорость" (Ленфильм, 1983 г.).

ХАДИ-13Э

Не первый электромобиль от харьковских студентов, и не последний, но мы выбрали эту модель 1976 года потому, что она очень интересна снаружи, а еще создана на том же шасси, что и вышеописанная реактивная "девятка". Под стеклопластиковой оболочкой размещены 24-вольтная батарея и 30-киловаттный двигатель. Ракетообразный электромобиль отличился тремя "электромобильными" рекордами, в частности, развив скорость 161,5 км/ч на дистанции 1 км со стартом с ходу. Знатоки говорят, что 450-килограммовый ХАДИ-13Е и сегодня остается самым быстрым электромобилем в категории до 500 килограммов.

ХАДИ-29

Поскольку с 1984 года в стране не устраивались заезды на рекорды скорости, лаборатория скоростных автомобилей ХАИ изменила вектор своих разработок. Студенческое КБ начало создавать автомобили для соревнований, в том числе для кольцевых гонок. Построенный в 1991 году ХАДИ-29 относился к формуле 1600 (Е8). Отдельные системы болида создавались как дипломные проекты будущих инженеров – студентов Харьковского автодорожного института, в частности, несущая система, трубчатая пространственная рама, подвеска. Даже такие сложные и ответственные агрегаты как коробка передач и рулевой механизм были изготовлены специально, совместно с харьковскими предприятиями. Впечатляет двигатель, созданный на основе 1,6-литрового "вазовского" мотора – вместо штатных 80 л.с. после всех доработок он выдает 140 л. с. (при 7800 об/мин) и крутящий момент 165 Н/м (при 6500 об/мин). В 1990-е – в начале 2000-х ХАДИ-29 собрал огромную коллекцию кубков на этапах Чемпионата Украины.

Если коротко

По мнению современного автомобилиста, эти машины могут казаться непонятными и несколько сомнительными. Но сделайте скидку на ту эпоху и учтите, что из упомянутых 42-х республиканских и всесоюзных рекордов скорости ХАДИ 16 превышали мировые достижения – то есть по сути это были мировые рекорды. Между прочим, лаборатория ЛСА при Харьковском национальном автомобильно-дорожном университете работает и в наше время, а некоторые из описанных моделей бережно хранятся в стенах ВУЗа.