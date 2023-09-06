Дважды сбила все цели. Наев показал работу Gepard в Житомирской области

Как отметил Наев, военное командование принимает все меры для усиления систем противовоздушной обороны Украины. По его словам, в Житомирской области, во время воздушных атак России 19 и 30 августа, экипаж установки Gepard приземлил все цели, которые зашли в зону его поражения.

"Следует понимать, что это всего пять вражеских "шахедов", но они могли нанести очень большой вред как гражданскому населению, так и объектам критической инфраструктуры", - пояснил Наев.

Фото: зенитно-артиллерийская установка Gepard (facebook.com/JointForcesCommandAFU)

Во время встречи с экипажем зенитно-артиллерийской установки командующий Объединенных Сил поблагодарил бойцов за их работу.

"Мы делаем все для того, чтобы увеличить эффективность системы противовоздушной обороны. В частности создаем новые мобильные огневые группы, которые будут работать на тех или иных угрожающих направлениях", - добавил Наев.

Зенитно-артиллерийская установка Gepard

Gepard - это немецкая зенитная самоходная артиллерийская установка, которая производилась компанией Krauss-Maffei с середины 1970-х годов. Установка оборудована двумя 35-мм автоматическими пушками на базе танка Leopard 1 и способна вести огонь по целям на расстоянии 4 км и высотах до 3 км.

Техника была разработана еще в 1960-х годах, однако сейчас Gepard помогает украинским военным на фронте, а также защищает небо над мирными жителями.