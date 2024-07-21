Дважды лидер Украины. Чем запомнился президент Леонид Кучма и где он сейчас

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Факты из биографии и карьеры

Леонид Кучма родился на Черниговщине в селе Чайкино 9 августа 1938 года. Его отец погиб на фронте Второй мировой, поэтому мальчика воспитывала только мать. В семье еще было двое детей.

Получил высшее образование в Днепропетровском университете. Закончил физико-технический факультет с дипломом инженера-механика ракетной техники.

В период с 1960-го по 1992-й Леонид Данилович Кучма работал на "Южном машиностроительном заводе" – в то время крупнейший центр изготовления военной, ракетно-космической техники во всем Советском союзе.

Начиная с инженера, поднялся на должность технического руководителя ракетно-космических комплексов, а далее – до генерального директора завода.

Успешному карьерному пути Кучмы могло помочь знакомство с Людмилой Талалаевой, которая впоследствии стала его женой. Отчим женщины Геннадий Туманов работал главным технологом Южмаша, а в будущем стал главным инженером Главного технического управления Министерства общего машиностроения СССР.

Параллельно с работой на промышленном предприятии Кучма занимался партийной деятельностью: был секретарем партийного комитета коммунистической партии Конструкторского бюро "Южное", позже – секретарем парткома "Южмаша".

Фото: Леонид Кучма начинал карьеру на заводе "Южмаш" в Днепре (Виталий Носач, РБК-Украина)

В "большую" политику Леонид Кучма пришел в советское время. В период с 1990-го по 1992-й был народным депутатом сначала УССР, затем Верховной рады Украины. В парламенте был членом Комитета по обороне и госбезопасности.

В 1992 году избран премьер-министром Украины, но через год подал в отставку. Затем стал президентом Совета промышленников и предпринимателей Украины, однако вскоре принял решение баллотироваться на должность главы государства.

Чем запомнилось президентство Кучмы

Леонид Данилович Кучма является единственным президентом, котрый возглавлял страну два срока подряд (июль 1994 – январь 2005).

В 1994-м выиграл выборы, во втором туре опередив Леонида Кравчука с поддержкой в ​​52,15% против 45,1%.

В 1999-м второй раз выдвинул свою кандидатуру и снова победил со значительным отрывом от оппонента Петра Симоненко (результаты второго тура – ​​56% против 38% голосов).

Фото: присяга Леонида Кучмы после победы на выборах 1994 года (facebook.com/darka.olifer)

Президентство Кучмы запомнилось знаковыми событиями в истории независимой страны. За время его пребывания на должности была принята Конституция Украины, введена в обращение гривна.

Денежная и экономическая реформы позволили снизить инфляцию. В то же время произошли изменения в аграрном секторе, когда бывшие земли колхозов распаивали между селянами. Была начата программа ваучерной приватизации. Созданы условия для появления на украинском рынке финансово-промышленных групп, из которых сформировались олигархические бизнес-структуры.

На втором президентском сроке Кучма столкнулся с политическими противостояниями, происходила активизация оппозиционных сил. Большой резонанс вызвали события 2000 года (так называемый "кассетный скандал"), когда на тот момент президента обвинили в исчезновении журналиста Георгия Гонгадзе.

Так, весной 2000-го была обнародована кассетная запись, на которой, как утверждалось, Леонид Кучма обсуждает с главой администрации президента Владимиром Литвином и министром внутренних дел Юрием Кравченко исчезновение оппозиционного журналиста Георгия Гонгадзе, которого впоследствии нашли убитым.

Это событие повлекло за собой начало движения "Украина без Кучмы" и снижение рейтингов политика.

Следует отметить, что в 2011-м генпрокуратура открыла уголовное производство против Леонида Кучмы в рамках дела об убийстве Гонгадзе, однако в том же году Печерский районный суд признал незаконным и отменил это постановление генпрокуратуры.

Фото: подписание Будапештского меморандума в 1994 году (wikipedia.org)

Во внешней политике Леонид Кучма придерживался "многовекторной" тактики отношений с партнерами. Во время первой каденции выступал за налаживание отношений с Россией.

С российским президентом Борисом Ельциным заключил "Договор о дружбе с РФ", закреплявший принцип стратегического партнерства, признание нерушимости существующих границ, уважения к территориальной целостности и взаимные обязательства не использовать свою территорию в ущерб безопасности друг друга.

Также при Кучме было подписано соглашение о разделе Черноморского флота, согласно которому РФ досталось 80% кораблей, базировавшихся в Крыму.

Кучма стал одним из подписантов Будапештского меморандума вместе с главами РФ, Великобритании и США о гарантиях безопасности Украины в обмен на отказ Киева от статуса ядерного государства.

В то же время, когда Украина утилизировала и отдавала россиянам стратегические ракетоносцы, Леонид Кучма решил оставить на вооружении 10 бомбардировщиков Ту-22М3 и ракеты к ним. Однако самолеты все же уничтожили при следующем лидере государства Викторе Ющенко.

На втором сроке внешняя политика Кучмы сменилась на "прозападную". В начале 2002 года Украина объявила о намерениях добиться ассоциированного членства в ЕС. В том же году Кучма объявил стратегической целью страны обретение полноценного членства Украины в НАТО.

Фото: Леонид Кучма на саммите НАТО в 1999 году (Getty Images)

При президентстве Кучмы в 2003 году произошел первый крупный конфликт с Россией – относительно острова Тузла.

РФ, которую на тот момент уже возглавлял Владимир Путин, без согласования с Украиной начала строительство дамбы в Керченском проливе Черного моря, чтобы соединить с островом российский берег Краснодарского края. Строители остановились в 100 метрах от украинских пограничников, а вскоре Украина провела военные учения с запуском ракет в районе Керченского полуострова.

В конце концов, конфликт был разрешен в пользу Украины, но РФ оккупировала Тузлу в ходе аннексии Крыма в 2014 году.

К завершению второй каденции Леонида Кучмы началась Оранжевая революция. Украинцы вышли на Майдан в знак несогласия с результатами президентских выборов. Подсчет голосов показал победу действующего премьера Виктора Януковича, которого на тот момент поддерживал Кучма.

Однако после выявления фактов массовых фальсификаций ЦИК и на фоне волны протестов Леонид Кучма не только не применил силу против демонстрантов, но и согласился на участие в разрешении кризиса международных посредников.

Фото: Кучма подписывает закон об изменениях в Конституции (УНИАН)

В разгар Оранжевой революции в декабре 2004 парламент принял изменения в Конституцию, по которым Украина становилась парламентско-президентской республикой, то есть ограничивались функции президента в пользу полномочий парламента и Кабинета министров.

Леонид Кучма подписал соответствующий закон в зале Верховной рады, а в январе 2005 передал власть следующему президенту Виктору Ющенко.

Минские переговоры, ТКГ и большая война

Свою президентскую деятельность Леонид Кучма завершил в 2005 году, но не остался полностью в стороне от политики.

После начала войны на востоке Украины в 2014-м активно участвовал в урегулировании ситуации на Донбассе.

Вошел в состав Трехсторонней контактной группы (ТКГ) и представлял украинские власти на переговорах с представителями так называемых ДНР и ЛНР, России и ОБСЕ. От Украины подписывал первое и второе Минские соглашения.

Во время работы в ТКГ Кучма высказывал мнение, что Россия хочет "заморозить" войну на Донбассе, что ей это очень выгодно.

Фото: Леонид Кучма вернулся к работе в ТКГ во время президентства Владимира Зеленского (Виталий Носач, РБК-Украина)

В феврале 2022 года утверждал, что Путин не решится признать независимость "ДНР" и "ЛНР" и не будет вводить войска в Украину.

Однако когда РФ все же совершила полномасштабное вторжение, Кучма заявил: "Украина – не Россия. И никогда не станет Россией. Не дождетесь".

В первые дни войны экс-президенты Украины Леонид Кравчук, Леонид Кучма и Виктор Ющенко записали обращение с благодарностью за героизм граждан и выразили уверенность, что украинцы выстоят и победят агрессора, а Россия заплатит за все свои преступления.

"За эти дни, полные героизма и боли, вы полностью уничтожили вековой миф о так называемом величии России", – отметили политики.

Впоследствии Леонид Кучма в интервью изданию The Guardian заявил, что был "уверен, что Путин способен вторгнуться, но не уверен, решит ли он это сделать".

По словам второго президента Украины, целью кремлевского диктатора было не только захват земли, но и уничтожение "концепции" самой Украины как "конкурентной альтернативы России".

Он также отметил, что первые признаки захватнических амбиций Москвы появились в 2003 году, когда Владимир Путин заявил о правах на остров Тузла в Черном море.

"Что касается агрессивной природы путинской России у меня иллюзий тоже не было еще с 2003 года, когда во время первой попытки московского посягательства на украинский Крым я отдал приказ стрелять на поражение, если россияне таки попытаются вторгнуться на наш остров Тузла. И я понимал реальный уровень российской угрозы, ведь был неплохо проинформирован из разных источников", – говорил Кучма в интервью BBC.

По его мнению, отсутствие реакции мира на дальнейшие агрессивные действия РФ, включая аннексию Крыма и боевые действия на Донбассе, "развязали руки" Кремлю.

"Было очень неприятно, что мир не отреагировал. Это было тихо. Путин понимал, что может сделать все, потому что не было принципиального ответа", – подчеркнул Кучма.

При этом экс-президент считает, что Украина должна была прилагать максимум усилий для разработки и производства новейших систем вооружения, чтобы показать силу и готовность к сопротивлению.

"Все годы после начала российской агрессии в 2014 году я призывал уделять максимум внимания ударным ракетам. Я пол жизни посвятил ракетно-космическим технологиям и хорошо знаю, что наши специалисты были готовы их производить", – отметил он.

Где сейчас находится и чем занимается Леонид Кучма

Экс-президент с супругой встретил первый день полномасштабной войны в Киеве и остается в стране.

После того, как в СМИ появилось видео отдыха Кучмы на Лазурном побережье, его пресс-служба сообщила, что политик с начала вторжения выезжал из Украины только дважды - летом 2022 и в конце апреля - начале мая 2023. Оба выезда проходили по медицинской необходимости, и на видео видно, что Кучму сопровождал врач.

Леонид Кучма является основателем фонда "Украина", который занимается гуманитарной деятельностью по поддержке талантливой молодежи, защите культурного наследия, поддержке книгоиздания и библиотек. С 2014-го фонд помогает Силам безопасности и обороны Украины.

В 2003 году, будучи на посту президента, Леонид Кучма выпустил книгу "Украина – не Россия", а после полномасштабного вторжения РФ переиздал ее под названием "Украина – не Россия. Двадцать лет спустя". В ней Кучма изложил свой взгляд на события XX века и последних лет, затронул проблемы общего и спорного культурно-исторического наследия и попытался развенчать миф о "едином народе".

"Двадцать лет назад я заканчивал работу над книгой с надеждой. Да, говорил я, Украина – не Россия. Но два государства могут жить как хорошие соседи, не просто не враждуя, но и делая друг друга сильнее. Двадцать лет назад к обеим странам у меня были теплые чувства. Сегодня же я испытываю безграничную гордость за Украину и безграничный гнев к России", – говорится в послесловии Леонида Кучмы к книге.

При подготовке использовались: интервью Леонида Кучмы BBC Украина, The Guardian, Kyodo News, публикации Facebook-страницы пресс-секретаря президентского фонда Леонида Кучмы "Украина" Дарки Олифер, Википедия.