Две трети высокооктанового бензина в Украине продает сеть АЗК UPG

Продажи высокооктанового бензина А-98/100 в Украине по результатам 2023 г. обновят рекорд.

Об этом говорится в исследовании опубликованном в выпуске "Нафторинка" Monthly fuels&LPG в декабре 2023 г.

Так, по данным импортеров, за 11 мес. 2023 г. поставка бензина А-98/100 в Украину составила 25,6 тыс. т, тогда как по итогам 2021 г. объем составил 21,6 тыс. т.

Крупнейшим поставщиком высокооктанового бензина из Европы за 11 мес. есть "Укрпаллетсистем" - 17,0 тыс. т или 66,5%, компания весь объем реализует через сеть АЗК UPG.

Импортеры бензина А-98/100, 11 мес 2023 г.

В ноябре, несмотря на забастовки на украинско-польской границе, UPG сохранила абсолютное лидерство в поставках бензина А-98/100 - 57,9%, далее следуют - WOG (12,3%), KLO (7,2%), SOCAR (6,6%) завершает ТОП-5 Grand Petrol (3,0%).

На 20 декабря стоимость бензина upg100 составляет 58,1 грн/л.