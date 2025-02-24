Буданов назвал два события, которые в первые дни изменили ход войны

Бои за Гостомель и Мощун помешали осуществить план России взять "Киев за три дня". Они изменили ход операции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданова в интервью "Укринформу" .

По его словам, два события, которые изменили ход российской операции, произошли в Гостомеле и Мощуне.

"Сердцем плана была высадка тактического воздушного десанта посадочным способом на полосе в Гостомеле. И самолеты были в воздухе. Это всем известные факты. Но в конце концов мы разрушили эти планы вместе с подразделениями Нацгвардии, которые были там в пункте постоянной дислокации, принимали первые бои. И в конце концов сделали условия, при которых россияне так и не смогли посадить туда ни одного самолета", - рассказал Буданов, отметив, что вторым был Мощун и если бы пал Мощун, россияне бы зашли в Киев.

Еще одним значимым событием Буданов называет бои в Ирпене, которые частично разделили группировку россиян и после этого началось отступление оккупанта.