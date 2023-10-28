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Две "неприятности" в одном дне. Синоптик дала прогноз на сегодня в Украине

Фото: синоптик дала прогноз на сегодня в Украине (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Сегодня, 28 октября, в Украине будет явно не до пикников. Погода в последние выходные октября будет отличаться сразу двумя особенностями - дождями, практически повсеместно и штормовым ветром.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко в Facebook.

"28 октября в утренние часы пройдут дожди в большинстве областей Украины, а днем осадки (преимущественно незначительные) задержатся в северных областях и кое-где в западной части", - рассказала она, добавив, что на остальной территории осадков не предвидится.

Сильный ветер

По данным синоптика, в большинстве областей Украины ожидается сильный ветер, к штормовым порывам.

"До 17-22 м/с, порой и посильнее, до 25 м\с. Очень будьте осторожны под старыми деревьями, крышами домов, билбордами, закрепите на открытых балконах и террасах неустойчивые предметы", - посоветовала Диденко.

Погода в Киеве

По словам синоптика, в Киеве сегодня ожидается сильный северо-западный ветер со штормовыми порывами до 20 м/с и более.

"В субботу в столице временами дождь, днем местами небольшой. Температура воздуха около +14 градусов", - сказала она.

Погода в ноябре 2023 в Украине

Средняя месячная температура в ноябре 2023 в Украине предполагается 2-7° тепла, что близко к норме. Месячное количество осадков ожидается 34-65 мм, в горах Крыма и местами в Карпатах до 100 мм, что в пределах нормы, только в северо-восточных областях - 28-32 мм, что несколько меньше нормы.

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