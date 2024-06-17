Две страны отозвали свои подписи под совместным коммюнике после Саммита мира в Швейцарии

Два государства были исключены из списка стран подписантов, что следует из нижней части документа. При этом причины отзыва подписей не указываются.

Таким образом, количество подписавших уменьшилось с 80 до 78, а не подписавших увеличилось до 15.

Кроме Ирака и Иордании, в число отказавшихся подписывать коммюнике вошли: Армения, Бахрейн, Бразилия, Колумбия, Ватикан, Индия, Индонезия, Ливия, Мексика, Саудовская Аравия, ЮАР, Таиланд и ОАЭ.

В то же время, среди подписантов документа есть дружественные России страны, а именно: Венгрия, Турция и Сербия.