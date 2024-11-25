Две инициативы Зеленского. В чем разница между планом победы и планом стойкости

Украинские власти за чуть более чем месяц представили две новых инициативы - план победы и план стойкости. Главное отличие таких планов состоит в том, на кого они нацелены.

Более детально о разнице между планом победы и планом стойкости - в материале РБК-Украина .

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План победы

Президент Украины Владимир Зеленский впервые заговорил о плане победы еще в конце августа. Уже тогда он обещал представить его президенту США Джо Байдену, который является лидером ключевого партнера Украины, а также тогда еще кандидатам в президенты США Дональду Трампу и Камале Харрис. Отдельные встречи с Байденом, Харрис и Трампом, на которых Зеленский представил им свой план победы, прошли в конце сентября.

При этом уже через несколько недель глава украинского государства поехал в европейское турне, он встретился с лидерами Германии, Франции, Британии и Италии, чтобы показать свою новую инициативу.

Только после этого президент раскрыл содержание плана победы украинцам во время выступления в Раде. Но часть такого документа все же осталось тайной. Как выяснилось, план состоит из пяти пунктов и трех тайных приложений:

Первый пункт - геополитический. Он предусматривает, чтобы Украину пригласили стать членом НАТО до завершения полномасштабной войны с Россией.

Второй пункт - оборонный. Предлагается снять ограничения для Украины на использование переданного странами Запада оружия, поддержать операцию ВСУ в Курской области и усилить Силы обороны.

Третий пункт - сдерживание. Заключается в том, чтобы западные союзники разместили на украинской территории неядерный пакет сдерживания, который бы "подтолкнул" Россию к дипломатическому завершению войны.

Четвертый пункт - экономический. Он касается редких природных ресурсов, которые сосредоточены в Украине. США и Европе предлагается инвестировать и использовать экономический потенциал таких ресурсов.

Пятый пункт - безопасность. Предусматривает, что после завершения полномасштабной войны опытные украинские воины заменят американские вооруженные силы в Европе.

Очевидно, что такой план представляет собой конкретные запросы к союзникам, которые позволят значительно усилить Украину в войне с Россией.

Как отмечал президент Украины Владимир Зеленский, цель плана победы состоит в том, что он позволит принудить Россию к дипломатии и участию во втором саммите мира, а также сделает переговорную позицию Киева более устойчивой.

План стойкости

Первым о подготовке внутреннего плана усиления Украины заговорил также президент Владимир Зеленский. Это произошло в конце октября.

Глава государства объяснял, что такой план станет в один ряд с планом победы. Инициатива необходима, чтобы обеспечить государству внутренние результаты.

План стойкости стал более объемным, чем план победы. Он состоит из десяти пунктов, которые Зеленский также представил во время выступления в Верховной Раде.

Первый пункт - единство. По словам главы государства, он охватывает широкий спектр вопросов. И для победы есть вещи, которые может сделать только сам народ.

Второй пункт - фронт. Предлагаются конкретные инициативы, чтобы стабилизировать ситуацию на поле боя. Они, в частности, предусматривают операции на временно оккупированных территориях и на территории России.

Третий пункт - оружие. Касается производства в Украине ракет, беспилотников, снарядов и другого вооружения, которое необходимо, чтобы сдерживать агрессию России.

Четвертый пункт - деньги. Он включает зарплаты как военным, так и гражданским, пенсии, расширения программ поддержки бизнеса и не только.

Пятый пункт - энергетика. Украина планирует наращивать генерацию электроэнергии, а также добычу газа и нефти.

Шестой пункт - безопасность. Предусматривает работу по укрытиям, охрану школ, разминирование территорий, усиление границы с РФ и не только.

Седьмой пункт - общины. По словам Зеленского, это поддержка общин, которые являются прифронтовыми, а также общин, которые приняли самое большое количество переселенцев.

Восьмой пункт - человеческий капитал. Охватывает широкий спектр вопросов, которые связаны как с образованием и безбарьерностью, так и с религиозными организациями.

Девятый пункт - культурный суверенитет. Украина планирует реализовать "культурный Рамштайн". Также будет подготовлен календарь мероприятий для украинской культуры во всех регионах мира, чтобы поддерживать украинский контент и культурный продукт.

Десятый пункт - политика героев. Касается ветеранов и их перехода в мирную жизнь, реабилитации и других важных вопросов.

Как писало The Times, цель такой инициативы - укрепить моральный дух украинцев на фоне войны с российскими оккупантами. Она нацелена в первую очередь на украинцев и лишь несколько раз там упоминаются союзники.