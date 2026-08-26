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Две минуты на спасение: "Флэш" предупредил о подготовке ударов по ТЦ в Украине

22:35 26.08.2026 Ср
2 мин
Советник президента подчеркнул, что у россиян нет никаких моральных ограничений
aimg Валерий Ульяненко
Фото: российская ракета "Циркон" (росСМИ)

Россияне готовятся наносить целенаправленные удары по крупным торговым сетям в Украине. У их посетителей будет всего одна-две минуты для эвакуации после сигнала тревоги.

Как сообщает РБК-Украина, об этом советник президента по технологическим вопросам Сергей "Флэш" Бескрестнов заявил в интервью Radio NV.

По его словам, у врага отсутствуют какие-либо моральные ограничения или красные линии.

"Если вы где-то находитесь в торговом центре и слышите сигналы тревоги, у вас есть буквально минутка-другая для того, чтобы покинуть торговую сеть", – сказал он.

"Флэш" напомнил, что неделю назад делал заявление о посещении "Эпицентров", поскольку они являются не только магазинами, а магазинами-складами.

"И сейчас мы видим, что происходит в Одессе: россияне начали атаковать именно Эпицентры, потому что это очень большие торговые сети", - отметил советник президента.

Он рассказал, что россияне не будут бить баллистикой или десятком дронов-камикадзе по "АТБ" или "Форе", но будут атаковать большие торговые сети.

Бескрестнов добавил, что уже нет такого, как раньше, когда после объявления воздушной тревоги у людей было десять минут, чтобы добраться до укрытия.

"Сейчас все меняется. Сейчас у нас есть баллистика - это минута, и буквально минута-другая - если это реактивный Шахед. Вы услышали сигналы воздушной тревоги, и где-то буквально пять-семь-десять минут - и Шахед уже может атаковать торговый центр", - отметил "Флэш".

Советник президента подчеркнул, что угроза касается как Киева, так и прифронтовых территорий.

Напомним, 21 августа россияне целенаправленно ударили по торговому центру "Солнечная галерея" в Кривом Роге. Вражеские дроны дважды атаковали объект, причем второй удар произошел в момент, когда на место взрыва уже прибыли спасатели и экстренные службы.

Позже президент Украины Владимир Зеленский назвал обстрел ТЦ "абсолютным зверством" и пообещал жесткий ответ врагу.

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