Две минуты на спасение: "Флэш" предупредил о подготовке ударов по ТЦ в Украине

По его словам, у врага отсутствуют какие-либо моральные ограничения или красные линии.

"Если вы где-то находитесь в торговом центре и слышите сигналы тревоги, у вас есть буквально минутка-другая для того, чтобы покинуть торговую сеть", – сказал он.

"Флэш" напомнил, что неделю назад делал заявление о посещении "Эпицентров", поскольку они являются не только магазинами, а магазинами-складами.

"И сейчас мы видим, что происходит в Одессе: россияне начали атаковать именно Эпицентры, потому что это очень большие торговые сети", - отметил советник президента.

Он рассказал, что россияне не будут бить баллистикой или десятком дронов-камикадзе по "АТБ" или "Форе", но будут атаковать большие торговые сети.

Бескрестнов добавил, что уже нет такого, как раньше, когда после объявления воздушной тревоги у людей было десять минут, чтобы добраться до укрытия.

"Сейчас все меняется. Сейчас у нас есть баллистика - это минута, и буквально минута-другая - если это реактивный Шахед. Вы услышали сигналы воздушной тревоги, и где-то буквально пять-семь-десять минут - и Шахед уже может атаковать торговый центр", - отметил "Флэш".

Советник президента подчеркнул, что угроза касается как Киева, так и прифронтовых территорий.