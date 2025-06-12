Две бригады ТрО и ВСУ получили 2400 дронов и 5 грузовиков от Киева, - Кличко

По его словам, община столицы продолжает помогать нашим военным и сегодня бойцам 112-й бригады Теробороны Киева он передал на фронт еще 2400 БпЛА разных типов.

"В частности, 2300 ударных FPV-дронов (среди них и оптоволоконные), 100 разведывательных ночных и тепловых дронов, 5 наземных станций управления БпЛА. Также очередную партию помощи от Киева получили и защитники 92-й отдельной штурмовой бригады им. кошевого атамана Ивана Сирко Сухопутных войск ВСУ. На фронт поехали 5 грузовиков", - сообщил Виталий Кличко.

Он отметил, что ранее в 2025 году бойцы 112 бригады уже получали от киевлян 2000 БпЛА различных типов. Кличко заверил, что столица и в дальнейшем будет помогать защитникам.

"Напомню, в этом году Киевсовет уже направил 6 млрд грн на поддержку сил обороны и безопасности. За эти средства защитники покупают крайне необходимое оснащение - беспилотники, автомобильную технику, системы РЭБ. Мы продолжим помогать нашим военным, постоянно ища для этого любые возможности", - подчеркнул мэр.