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Двери НАТО для Украины открыты, но необходимо соответствие стандартам Альянса, - Блинкен

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Брюссель, Среда 05 апреля 2023 17:40
Двери НАТО для Украины открыты, но необходимо соответствие стандартам Альянса, - Блинкен Фото: Энтони Блинкен, госсекретарь США (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

НАТО сохраняет доступной возможность членства в Альянсе для Украины, но для этого стране необходимо соответствовать стандартам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг государственного секретаря США Энтони Блинкена.

Он подчеркнул, что сейчас страны НАТО делают все возможное для того, чтобы помочь Украине защититься от России и вернуть территории, которые были временно оккупированными.

По словам Блинкена, предметом обсуждений также остается укрепление потенциала Украины для сдерживании агрессии в долгосрочной перспективе. В том числе, это и работа над соответствием страны стандартам НАТО. Сейчас союзники сосредоточены над конкретными шагами в этом вопросе.

"Конечно, двери НАТО остаются открытыми, и в этом нет никаких изменений, но мы должны быть сосредоточены на предстоящих неделях и месяцах, в частности, на подготовке Украины к контрнаступлению, чтобы попытаться вернуть больше территории, а также на работах, которые необходимо сделать, чтобы продолжить приведение Украины к стандартам НАТО", - добавил госсекретарь.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский подчеркивал, что наша страна будет бескомпромиссной на пути к членству в НАТО.

Также мы писали, что, по словам генсека НАТО Йенса Столтенберга, Украина не станет членом Альянса, если не победит в войне.

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