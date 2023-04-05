Двери НАТО для Украины открыты, но необходимо соответствие стандартам Альянса, - Блинкен
НАТО сохраняет доступной возможность членства в Альянсе для Украины, но для этого стране необходимо соответствовать стандартам.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг государственного секретаря США Энтони Блинкена.
Он подчеркнул, что сейчас страны НАТО делают все возможное для того, чтобы помочь Украине защититься от России и вернуть территории, которые были временно оккупированными.
По словам Блинкена, предметом обсуждений также остается укрепление потенциала Украины для сдерживании агрессии в долгосрочной перспективе. В том числе, это и работа над соответствием страны стандартам НАТО. Сейчас союзники сосредоточены над конкретными шагами в этом вопросе.
"Конечно, двери НАТО остаются открытыми, и в этом нет никаких изменений, но мы должны быть сосредоточены на предстоящих неделях и месяцах, в частности, на подготовке Украины к контрнаступлению, чтобы попытаться вернуть больше территории, а также на работах, которые необходимо сделать, чтобы продолжить приведение Украины к стандартам НАТО", - добавил госсекретарь.
Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский подчеркивал, что наша страна будет бескомпромиссной на пути к членству в НАТО.
Также мы писали, что, по словам генсека НАТО Йенса Столтенберга, Украина не станет членом Альянса, если не победит в войне.
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