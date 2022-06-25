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Дві ворожі ракети збили біля Кам'янець-Подільського

Фото: голова Хмельницької ОВА Сергій Гамалій (adm-km/gov.ua)
Автор: Олександр Білоус

Під час повітряної тривоги 25 червня у Хмельницькій області ППО збили дві ракети. Падіння уламків однією з ракет відбулося у лісі в Кам’янець-Подільському районі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Хмельницької ОВА Сергія Гамалія під час відеозвернення.

"Травмованих немає", - написав він.

За його даними уламки від іншої ракети впали в сільському саду однієї з тергромад Хмельницького району. Загиблих та травмованих нема. Пошкоджено вікна та двері в декількох житлових будинках.

Нагадаємо, російська авіація вранці 25 червня завдала 44 ракетних ударів по двох областях України. Зокрема, під атакою опинилися Житомирська та Чернігівська області.

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