Дві ворожі ракети збили біля Кам'янець-Подільського

Під час повітряної тривоги 25 червня у Хмельницькій області ППО збили дві ракети. Падіння уламків однією з ракет відбулося у лісі в Кам’янець-Подільському районі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Хмельницької ОВА Сергія Гамалія під час відеозвернення.
"Травмованих немає", - написав він.
За його даними уламки від іншої ракети впали в сільському саду однієї з тергромад Хмельницького району. Загиблих та травмованих нема. Пошкоджено вікна та двері в декількох житлових будинках.
Нагадаємо, російська авіація вранці 25 червня завдала 44 ракетних ударів по двох областях України. Зокрема, під атакою опинилися Житомирська та Чернігівська області.