ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Дві провідні тенісистки світу знялися з турніру в Штутгарті

Новини » Спорт    23.04.2019 - 15:17
Дві провідні тенісистки світу знялися з турніру в Штутгарті
Фото: Сімона Халеп (twitter.com/WTA)

Халеп і Мугуруса пропустять змагання

Дві провідні тенісистки світу знялися з турніру WTA серії Premier в Штутгарті (Німеччина). Про це повідомляє БТУ.

Друга ракетка світу Сімона Халеп пропустить змагання через травму лівого стегна. Румунська тенісистка була другою сіяною, тому мала пропустити друге коло. На її місце перемістилася Анжелік Кербер (п'ятий номер посіву), а в основну сітку потрапила італійка Джулія Гатто-Монтіконе.

Також від виступу на Porsche Tennis Grand Prix відмовилася і 19 номер у світовій кваліфікації Гарбінє Мугуруса. Причиною такого рішення став розлад шлунково-кишкового тракту. Місце іспанки в сітці займе lucky loser - росіянка Віра Звонарьова, яка зіграє в першому колі проти Вікторії Азаренко з Білорусі.

Сьогодні, 23 квітня, друга ракетка України і 26 у світі Леся Цуренко зіграє в Штутгарті з володаркою wild-card Лаурою Зігемунд з Німеччини (99 WTA). Поєдинок стартує не раніше 19:30 за київським часом.

Нагадаємо, українська тенісистка Катерина Козлова пробилася в основну сітку турніру WTA в Стамбулі.

Стаховський залишився на попередньому місці в оновленому рейтингу ATP Козлова поліпшила своє становище в рейтингу WTA на дві позиції
Вибори 2019 Результати виборів президента України Вибори 2019: як пройшов другий тур голосування
Новини України Теннисотказсоревнования
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся