Дві провідні тенісистки світу знялися з турніру в Штутгарті

Фото: Сімона Халеп (twitter.com/WTA)

Халеп і Мугуруса пропустять змагання

Дві провідні тенісистки світу знялися з турніру WTA серії Premier в Штутгарті (Німеччина). Про це повідомляє БТУ.

Друга ракетка світу Сімона Халеп пропустить змагання через травму лівого стегна. Румунська тенісистка була другою сіяною, тому мала пропустити друге коло. На її місце перемістилася Анжелік Кербер (п'ятий номер посіву), а в основну сітку потрапила італійка Джулія Гатто-Монтіконе.

Simona Halep has been forced to withdraw from @PorscheTennis due to a left hip injury. — WTA Insider (@WTA_insider) April 23, 2019

Також від виступу на Porsche Tennis Grand Prix відмовилася і 19 номер у світовій кваліфікації Гарбінє Мугуруса. Причиною такого рішення став розлад шлунково-кишкового тракту. Місце іспанки в сітці займе lucky loser - росіянка Віра Звонарьова, яка зіграє в першому колі проти Вікторії Азаренко з Білорусі.

Garbiñe Muguruza also forced to withdraw @PorscheTennis due to GI Illness. — WTA Insider (@WTA_insider) April 23, 2019

Сьогодні, 23 квітня, друга ракетка України і 26 у світі Леся Цуренко зіграє в Штутгарті з володаркою wild-card Лаурою Зігемунд з Німеччини (99 WTA). Поєдинок стартує не раніше 19:30 за київським часом.

Нагадаємо, українська тенісистка Катерина Козлова пробилася в основну сітку турніру WTA в Стамбулі.