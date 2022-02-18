RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Дві третини українців вірять у здатність країни відбити напад Росії

Автор: Олександр Білоус

У середині лютого 2022 року більшість опитаних (64%) впевнені, що Україна зможе відбити напад, якщо вторгнення Росії відбудеться. Третина (32%) не впевнені в цьому.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг".

При цьому 19% респондентів оцінюють ймовірність повномасштабного військового вторгнення Росії в Україну як високу, 33% - як середню, 20% - як низьку, тоді як 25% вважають, що немає ніякої небезпеки.

Таким чином, в останні кілька днів оцінка ймовірності загрози як високої зменшилася з 28 до 19%. Разом з тим з 58 до 64% зросла впевненість громадян, що Україна зможе відбити напад, якщо вторгнення Росії відбудеться, відзначають соціологи.

Опитування проведене соціологічною групою "Рейтинг" 16-17 лютого 2022 року серед 1722 респондентів по всій Україні за винятком окупованих Росією територій. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). Помилка репрезентативності дослідження: не більше 2,4%.

Нагадавши, готовність українців чинити опір російським інтервентам зростає. За даними опитування КМІС, з 33,3% до 37,3% зросла готовність чинити збройний опір. Крім цього, з 21,7% до 25% зросла готовність чинити опір шляхом участі в акціях громадянського опору.

Читайте РБК-Україна в Google News