Дві третини українців вірять у здатність країни відбити напад Росії

При цьому 19% респондентів оцінюють ймовірність повномасштабного військового вторгнення Росії в Україну як високу, 33% - як середню, 20% - як низьку, тоді як 25% вважають, що немає ніякої небезпеки.

Таким чином, в останні кілька днів оцінка ймовірності загрози як високої зменшилася з 28 до 19%. Разом з тим з 58 до 64% зросла впевненість громадян, що Україна зможе відбити напад, якщо вторгнення Росії відбудеться, відзначають соціологи.

Опитування проведене соціологічною групою "Рейтинг" 16-17 лютого 2022 року серед 1722 респондентів по всій Україні за винятком окупованих Росією територій. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). Помилка репрезентативності дослідження: не більше 2,4%.