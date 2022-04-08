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Дві третини українців вважають, що відновлення стосунків з росіянами неможливе вже ніколи

Фото: українці проти відновлення стосунків з росіянами (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

На початку квітня 2022 року 64% українців переконані, що відновлення дружніх відносин українців з росіянами є взагалі неможливе. За останній місяць кількість респондентів, які дотримуються такої думки, зросла у 1,5 рази (з 42%).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг".

Крім того, 22% вважають, що це може статися не менше, ніж через 20-30 років. Тих, хто бачить таке примирення у перспективі до 15 років, - близько 10%.

Навіть у регіонах півдня та сходу більше половини опитаних не вірять у відновлення дружби між народами.

Абсолютна більшість (91%) не підтримують тезу, що "росіяни та українці - це один народ". Тих, хто має таку думку, сьогодні лише 8% (у серпні 2021 таких було - 41%, у березні 2022 - 21%).

Підтримка такої ідеї ще фіксується серед 23% мешканців сходу та 13% старших опитаних. Натомість в інших макрорегіонах та вікових групах підтримка такої тези майже відсутня.

Опитування проведене 6 квітня 2022 року по всій Україні за виключенням тимчасово окупованих Росією територій Криму та Донбасу. Вибіркова сукупність: 1200 респондентів. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,8%.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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