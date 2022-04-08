Дві третини українців вважають, що відновлення стосунків з росіянами неможливе вже ніколи

Крім того, 22% вважають, що це може статися не менше, ніж через 20-30 років. Тих, хто бачить таке примирення у перспективі до 15 років, - близько 10%.

Навіть у регіонах півдня та сходу більше половини опитаних не вірять у відновлення дружби між народами.

Абсолютна більшість (91%) не підтримують тезу, що "росіяни та українці - це один народ". Тих, хто має таку думку, сьогодні лише 8% (у серпні 2021 таких було - 41%, у березні 2022 - 21%).

Підтримка такої ідеї ще фіксується серед 23% мешканців сходу та 13% старших опитаних. Натомість в інших макрорегіонах та вікових групах підтримка такої тези майже відсутня.

Опитування проведене 6 квітня 2022 року по всій Україні за виключенням тимчасово окупованих Росією територій Криму та Донбасу. Вибіркова сукупність: 1200 респондентів. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,8%.