Дві країни Східної Європи зробили перший крок до вступу в зону євро, - Reuters

Фото: єдина європейська валюта (Pіxabay)

Болгарія і Хорватія приєднаються до зони євро

Чиновники єврозони готові допустити Хорватію і Болгарії до механізму ERM-2. -Це попередній етап для введення євро в якості своєї валюти в найближчі три роки.

Про це повідомляє агентство Reuters з посиланням на свої джерела.

Цей крок підготує грунт для першого розширення єврозони до 2015 року, коли Литва приєдналася до валютного блоку, в якому зараз налічується 19 членів.

Європейські офіційні особи заявили, що рішення буде прийнято після остаточної підтримки з боку єврозони і міністрів фінансів ЄС, які проводять відеоконференції в четвер і п'ятницю.

Джерела повідомили, що рішення може бути оголошено в неробочий час ринку, ймовірно, у вихідні, щоб запобігти спекуляціям на ринку.

Як соощало РБК-Україна, в квітні премьер-міністр Болгарії Бойко Борисов сказав, що подасть заявку на вступ в єврозону.

Болгарія з 2007 року намагається приєднатися до єврозони. Місцева валюта вже прив'язана до євро і відповідає номінальним критеріями для прийняття єдиної валюти зі здоровими державними фінансами та низьким рівнем боргу.

Європейський валютний союз почав функціонувати з 1 січня 1999 року, коли в безготівковий обіг була введена єдина європейська валюта євро. Країни єврозони передають Європейському центральному банку всі повноваження в області грошово-кредитної політики, включаючи рішення про розмір емісії грошових знаків та рівні ключової процентної ставки.