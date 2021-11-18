Два тижні «чорних» знижок на гаджети OPPO. Гра почалась!

16 листопада, 2021, Київ — ОРРО AED Україна оголосила знижки до «чорної п’ятниці». Розпродаж триватиме із 16 до 29 листопада та поширюватиметься на весь набір гаджетів для повноцінного технологічного життя в стилі смарт.

Смартфони

ОРРО А53: швидкий і продуктивний

OPPO А53 — перший смартфон у своєму ціновому сегменті з дисплеєм із частотою оновлення 90 Гц. Легкий і надтонкий OPPO A53 зручно вміщується в руці, а витривалості акумулятора на 5000 мАг у парі з 18 Вт швидкою зарядкою вистачає, щоб бути готовим до всього. Наприклад, до зйомки крутих кадрів на потрійну камеру, що складається з 13 Мп основної камери, 2 Мп камери глибини та 2 Мп макрооб'єктива. А потужний восьмиядерний процесор Qualcomm Snapdragon і технологія Anti Lag іще більше розширюють можливості смартфона.

Стара ціна: 5999 грн. Нова ціна: 4699 грн.

ОРРО А74: завжди надійний, завжди плавний

Смартфон забезпечує разючу продуктивність і швидкість завдяки потужному процесору та великому обсягу пам'яті: 4 ГБ RAM і 128 ГБ ROM. 5000 мАг акумулятор дає змогу залишатися на зв'язку, а 33 Вт швидка зарядка гарантує 54% заряду лише за 30 хвилин. Потрійна камера складається з 48 Мп основної камери, 2 Мп камери глибини та 2 Мп макрооб'єктива, а також має безліч АІ функцій. ОРРО А74 дає користувачеві змогу власноруч корегувати обсяг оперативної пам’яті за допомогою технології RAM+ від ОРРО та додати до 3 ГБ додаткової оперативної пам’яті.

Стара ціна: 7999 грн. Нова ціна: 7222 грн.

ОРРО Reno5 Lite: фіксує пам'ятні моменти

ОРРО Reno5 Lite із 48 Мп АІ квадкамерою пропонує безліч корисних функцій для фото- та відеозйомки на основі штучного інтелекту. Смартфон може похвалитися надшвидкою зарядкою 30 Вт VOOC 4.0 і потужним 4310 мАг акумулятором. Технологія RAM+ дає змогу збільшити RAM на 5 ГБ та отримати до 13 ГБ оперативної пам’яті. OPPO Reno5 Lite оснащений найновішими функціями для фото- та відеозйомки, як-от:

Dual-View Video (відеозйомка двома камерами одночасно);

AI Color Portrait Video (АІ кольорове портретне відео);

Monochrome Video (монохромне відео);

Dynamic Bokeh (динамічне боке);

Night Flare Portrait (портрет із нічним спалахом) тощо.

Стара ціна: 9999 грн. Нова ціна: 8999 грн.

ІoT-гаджети

ОРРО Band: на варті активного життя

ОРРО Band стане вашим вірним помічником у найрізноманітніших активностях. Навіть у воді на глибині до 50 метрів. Гаджет пропонує 12 спортивних режимів, а безперервний моніторинг SpO 2 забезпечує стабільний захист здоров'я, відстежуючи зміни рівня кисню в крові навіть під час сну.

Стара ціна: 1199 грн. Нова ціна: 999 грн.

OPPO Watch Free: здоровий сон у ваших руках

OPPO Watch Free — новинка з інноваційною технологією OSleep, яка допомагає суттєво поліпшити ваш сон. Годинник показує середній рівень кисню в крові під час сну, тривалість і максимальний децибел хропіння, моніторить чотири фази сну та швидкий рух очей. А щоб ви могли стежити за досягненням своїх спортивних цілей, гаджет пропонує понад 100 професійних спортивних режимів, зокрема й чотири режими для бігу. Тривалий час автономної роботи OPPO Watch Free — 14 діб — можна продовжити на цілий день шляхом 5-хвилинної зарядки.

Стара ціна: 2999 грн. Нова ціна: 2699 грн.

TWS навушники

ОРРО Enco Free2: вимкни шум, увімкни світ

Бездротові навушники ОРРО Enco Free2 настроєні у співпраці зі скандинавським Hi-Fi-гігантом Dynaudio. Завдяки унікальній технології з потрійним мікрофоном вдається досягти шумозаглушення до 42 дБ, а персоналізована функція підсилення звуку гарантує якісне індивідуальне звучання. OPPO Enco Free2 також пропонують можливість дистанційного управління камерою подвійним натисканням, покращений комфорт носіння та до 30 годин автономної роботи.

Стара ціна: 2999 грн. Нова: ціна 2599 грн.

ОРРО Enco W51: активне шумозаглушення та стильний дизайн

ОРРО Enco W51 відтворюють увесь діапазон звуків за допомогою алгоритму глибокого шумозаглушення та 6 мікрофонів. Завдяки функції активного шумозаглушення жоден галас не заважатиме вам слухати музику чи спілкуватися.

Стара ціна: 2799 грн. Нова ціна: 2499 грн.

Навушники ОРРО Enco Air: ідеальна міністереосистема

Стильний напівпрозорий дизайн кейса, 24 години роботи акумулятора та система АІ шумозаглушення роблять ОРРО Enco Air бажаною моделлю. А доповнюють переваги швидка зарядка, здатна лише за 8 хвилин продовжити час прослуховування ще на 8 годин, 12 мм композитні титанові динамічні драйвери та підсилювачі низьких частот. ОРРО Enco Air — перші у світі TWS навушники із сертифікатом високої продуктивності з низькою затримкою від TÜV Rheinland.

Стара ціна: 2222 грн. Нова ціна: 1699 грн.

OPPO Enco Buds: музика нон-стоп цілий день

OPPO Enco Buds підтримують бінауральну передачу Bluetooth із низькою затримкою, завдяки чому вдається досягти швидкого підключення та якісного звуку. Навушники зможуть супроводжувати вас в усіх активностях завдяки надійному захисту від пилу та бризків, а також 24-годинній автономній роботі, яку за 15 хвилин зарядки можна продовжити до 6 годин.

Стара ціна: 1199 грн. Нова ціна: 799 грн.

І ще одна новина для шанувальників ОРРО: улюблену акцію «1 + 2 роки» гарантії та негарантійного сервісного обслуговування для смартфонів ОРРО продовжено до 31 грудня 2021 року. Купивши смартфон ОРРО до кінця поточного року, ви отримаєте один рік гарантійного сервісу та два роки безкоштовного обслуговування негарантійних випадків. Особливі умови поширюються лише на смартфони бренду, придбані в авторизованих точках продажу ОРРО.

Дізнатися подробиці можна, зателефонувавши за номером (080) 080-11-85, написавши листа на електронну пошту або ж відвідавши офіційний сайт ОРРО.

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