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Два вратаря и результативный защитник сформировали топ-3 звезд НХЛ: видео

Фото: Джейк Оттинджер пропустил 2 шайбы от "Питтсбурга" (hjnews.com)
Автор: Антон Федорцив

Первой звездой игрового дня регулярного чемпионата в Национальной хоккейной лиге стал голкипер "Даллас Старз" Джейк Оттинджер.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт НХЛ.

Американский вратарь "Старз" приложился к победе над "Питтсбургом" на домашнем льду (3:2). Он выполнил 40 сэйвов в трех периодах.

Оттинджер пропустил шайбы от Кросби и Жозефа. Всего "Пингвинз" нанесли 42 броска в направлении ворот "Далласа". Процент парированных голкипером ударов составил 95,2%.

Стараниями Оттинджера и других "Старз" вышли в лидеры Центрального дивизиона (92 очка). "Питтсбург" остался на 5-й строчке дивизиона Метрополитен. "Пингвинз" в свою очередь опережают "Вашингтон" на 4 пункта и последними проходит в плей-офф.

В топ-3 звезд также попали вратарь "Нью-Йорк Рейнджерс" Игорь Шестеркин и защитник "Вашингтона" Джон Карлсон. Россиянин оформил 29 сэйвов в противостоянии с "Каролиной" (2:1). Второй же записал в свой актив гол и ассист в разгроме "Чикаго" (6:1).

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