Два вида ракет и беспилотники: в Воздушных силах ВСУ раскрыли подробности ночной атаки

"В ночь на 17 марта 2024 года российские оккупанты ударили пятью зенитными управляемыми ракетами С-300 по Харьковской области и Донбасу, двумя управляемыми авиационными ракетами Х-59 по Черниговской области и шестнадцатью ударными БпЛА типа "Шахед", - говорится в сообщении Воздушных сил ВСУ.

Отмечается, что к отражению воздушного нападения привлекались зенитные ракетные подразделения Воздушных сил и Сухопутных войск, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины. В результате боевой работы сбиты 14 "Шахедов" в пределах Одесской области.

Ночная атака россиян 17 марта

Российские войска в ночь с 16 на 17 марта атаковали южные регионы Украины ударными беспилотниками. Воздушную тревогу объявляли в Одесской и Николаевской областях.

К сожалению, не удалось избежать попаданий. В Одесском районе ударами дронов повреждены два законсервированных агропредприятия: возникли пожары, произошло разрушение промышленных зданий. К счастью, пожар оперативно ликвидировали, никто не пострадал.