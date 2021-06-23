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Два укуси змії за добу. Жителів Львівської області закликали бути обережними на природі

Автор: Андрій Василюк

У Львівській області за минулу добу, 22 червня, зафіксували декілька укусів змії. Мешканців регіону закликають бути обережними під час перебування на природі.

Про це повідомляє ГУ ДСНС України у Львівській області.

Зазначається, що 22 червня о 14:14 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення, що в Кам’янка-Бузьку центральну районну лікарню в стані середнього ступеня важкості поступила жінка, 1983 року народження, жителька с. Батятичі (Кам’янка-Бузька МТГ) Львівського району. Постраждала поступила до медичного закладу із діагнозом "укус змії правої кінцівки".

Цього ж дня, о 19:30 до рятувальників надійшло повідомлення про те, що в Стрийську центральну районну лікарню, з діагнозом - укус змії, поступив хлопець, 2007 року народження, житель с. Розгірче (Стрийська МТГ) Стрийського району.

"Головне управління ДСНС України у Львівській області застерігає мешканців області бути обережними та уважними, відправляючись у ліс чи на природу", - закликали в ДСНС.

Як вберегти себе від укусу змії

  • Якщо випадково побачили плазуна поряд із собою - не панікуйте, не наближайтесь і не робіть різких рухів, а спокійно відійдіть.
  • У плазунів поганий зір та слух, але своїм тілом вони дуже добре вловлюють коливання землі на відстані 10-15 метрів.
  • Будьте уважні у місцях, де можна зустріти плазунів: висока трава, кущі, ліс.
  • Вирушаючи у ліс краще взувати високе, щільне взуття, котре змія не прокусить.
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ДСНС