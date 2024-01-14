Два триумфа и три достижения. Как украинцы на Australian Open выступали и шансы в 2024-м

Украинские теннисисты на австралийском "харде" начали соревноваться еще в 90-х. Именитый Андрей Медведев в 1995 году дошел в Мельбурне до 1/4 финала, где уступил американцу Майклу Чангу. Тот потом влетел легендарному соотечественнику Питу Сампрасу, а уже тот – Андре Агасси в финале.

Первая крупная победа украинцев состоялась в 2008 году. Сестры Алена и Екатерина Бондаренко заявились на парный разряд мэйджора. Несеянный дуэт украинок с боями прорвался в четвертьфинал, где столкнулся с фаворитками соревнований – парой зимбабвийки Кары Блэк и американки Лизель Хубер. Но борьбы не получилось, потому что сестринская сила вступила в ход (6:3, 6:2).

Далее с той же легкостью украинские теннисистки одолели дуэт испанок Анабель Медины Гарригес и Вирхинии Руано Паскуаль (6:2, 6:4). Соперницами сестер Бондаренко в финале стала странная пара в составе Виктории Азаренко из Беларуси и израильтянки Шахар Пеер. Те легко выиграли первый сет, но украинки сумели изменить ход событий. Они выиграли два сета подряд и достигли, очевидно, главной карьерной вершины.

На Australian Open-2011 приятно удивил Александр Долгополов. Он не попал в когорту сеянных, поэтому довольно быстро встретился с серьезными оппонентами. После победы над казахом Михаилом Кукушкиным украинцу выпал Бенжамин Беккер. Немца удалось одолеть в четырех сетах, а вот с 13-м сеянным Жо-Вилфридом Тсонгой пришлось играть все пять (3:6, 6:3, 3:6, 6:1, 6:1).

В рамках 1/8 финала новый вызов – 4-й номер посева Робин Содерлинг. Со шведом Долгополов сыграл те же максимальные пять партий, но сумел победить фаворита (1:6, 6:3, 6:1, 4:6, 6:2). Еще громче был соперник в четвертьфинале. Британец Энди Маррей выиграл два сета подряд (7:5, 6:3), но отдал украинцу третий (6:7). Долгополов сопротивлялся в четвертой партии, но проиграл будущему финалисту (3:6).

С высоты лет интересно посмотреть на список участниц юниорского Australian Open-2017. Ига Свентек, Елена Рыбакина и Бьянка Андрееску уже сделали себе имя на взрослом уровне. Впрочем, победительницей этого турнира стала украинка – в то время 15-летняя Марта Костюк.

Уроженка Киева на старте соревнований получила только 11-й номер посева. Пройдя трех соперниц в своей части сетки, юная Костюк вышла на Лян Эн-Шуо из Тайваня в четвертьфинале. Ее и тогда еще россиянку Рыбакину отечественная теннисистка одолела в двух сетах и вышла в финале на фаворитку Ребекку Масарову. С ней пришлось попотеть, но титул от Костюк никуда не делся (7:5, 1:6, 6:4).

Сезон-2019 Элина Свитолина начала с повторения наилучшего достижения на Australian Open. Перед турниром украинка получила 6-й номер посева и быстро одолела стартовые три раунда. В рамках 1/8 финала первая ракетка Украины встретилась с американкой Мэдисон Киз и обыграла ее в трех партиях (6:2, 1:6, 6:1).

А вот преодолеть четвертьфинальную стадию Свитолиной не удалось. Сетка подготовила ей встречу с Наоми Осакой, которая как раз направлялась к статусу первой ракетки мира. Сопротивления более опытной отечественной теннисистки японка не заметила – 6:4, 6:1. Далее победительница обыграла двух чешек – Каролину Плишкову и Петру Квитову – и впервые триумфовала в Мельбурне.

В этом году Осака будет соревноваться на австралийских кортах после годовой паузы. Она по примеру Свитолиной брала перерыв в карьере для рождения первенца. Впрочем, теперь турнирные пути японки и украинки могут пересечься не раньше финала. Украинка попала в верхнюю половину основной сетки мэйджора.

Действительно серьезные соперницы здесь могут достаться Свитолиной уже в третьем раунде. Если сенсаций удастся избежать, то на этой стадии отечественная теннисистка встретится с нейтральной россиянкой Вероникой Кудерметовой. Далее – первая ракетка мира Ига Свентек, победительница Уимблдонского турнира-2023 Маркета Вондроушова, Елена Рыбакина из Казахстана и поклонница Лукашенко Арина Соболенко. Действительно тернистый путь...

Когда речь заходит о парном теннисе и сестрах Киченок, то публика живее реагирует на имя Людмилы. Она действительно пока достигла большего. Да и партнерша у нее именитее – Елена Остапенко из Латвии. Но лучше себя проявила на Australian Open именно Надежда Киченок. Правда, в миксте. Это случилось на мэйджоре 2020-го, где она выступила в дуэте с индийцем Роханом Бопанной.

В первом же раунде пришлось играть против пары американца Остина Крайчека с... Людмилой Киченок. Впрочем, сестринские сантименты удалось отвергнуть, поэтому украинско-индийский дуэт победил (7:5, 4:6, 10:6). Далее Н. Киченок и Бопанна сумели выбить американку Николь Мелихар и бразильца Бруно Соареса (6:4, 7:6). Так, пара украинки и индийца оказалась в полуфинале с дуэтом Барборы Крейчиковой (Чехия) и хорвата Николы Мектича. Победили последние почти без борьбы (6:0, 6:2), а потом еще и взяли трофей.

В этом году в парном разряде сразятся сестры Киченок, Ангелина Калинина и Марта Костюк. Список участников микста организаторы пока не обнародовали, но в прошлом году там соревновалась только Людмила Киченок. В паре с эквадорцем Гонсало Эскобаром она зачехлила ракетку после первого же круга, уступив дуэту местных в составе Кимберли Биррелл и Ринки Хиджикаты.

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