Два "Шахеды" за две минуты: зенитчики молниеносно отработали по дронам РФ
Мобильная огневая группа бригады тактической авиации за один противовоздушный бой сбила два российских "Шахеды".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушное командование "Запад" Воздушных Сил ВС Украины.
Как отметили в командовании, во время отражения массированного авиационного удара зенитчики продемонстрировали высокую результативность. Ведь в течение двух минут сбили два "Шахеды" - оружие этой группы - зенитная установка ЗУ-23-2.
Еще два ударных дрона эта группа поразила сосредоточенным огнем совместно с другими мобильными огневыми группами, которые работали на позициях рядом.
"На поражение четырех целей потратили одну сотню 23-миллиметровых патронов. Работали четко и без суеты. Для нас отражать удары дронов - обычная боевая работа. Делаем это не впервые. Имеем на коллективном боевом счету немало уничтоженных вражеских беспилотников. Но такое количество целей за один бой сбиваем впервые", - рассказали зенитчики.
Воздушные атаки РФ воздушные атаки РФ
Напомним, в минувшие выходные российские военные нанесли три массированных комбинированных атаки по территории Украины. В частности, в ночь на 26 мая агрессор обстрелял страну крылатыми ракетами с бомбардировщиков Ту-95МС и выпустил по стране более 300 ударных "Шахедов".
Более подробно о причинах массированных ударов и прогноз относительно будущего развития событий, - читайте в авторском материале РБК-Украина.
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