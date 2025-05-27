Два "Шахеды" за две минуты: зенитчики молниеносно отработали по дронам РФ

Мобильная огневая группа бригады тактической авиации за один противовоздушный бой сбила два российских "Шахеды".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушное командование "Запад" Воздушных Сил ВС Украины.

Как отметили в командовании, во время отражения массированного авиационного удара зенитчики продемонстрировали высокую результативность. Ведь в течение двух минут сбили два "Шахеды" - оружие этой группы - зенитная установка ЗУ-23-2.

Еще два ударных дрона эта группа поразила сосредоточенным огнем совместно с другими мобильными огневыми группами, которые работали на позициях рядом.

"На поражение четырех целей потратили одну сотню 23-миллиметровых патронов. Работали четко и без суеты. Для нас отражать удары дронов - обычная боевая работа. Делаем это не впервые. Имеем на коллективном боевом счету немало уничтоженных вражеских беспилотников. Но такое количество целей за один бой сбиваем впервые", - рассказали зенитчики.