Два найбагатших російських олігарха вперше потрапили під санкції

Два найбагатших росіянина, Володимир Потанін і Леонід Міхельсон, вперше потрапили під санкції. Обмеження проти олігархів ввів уряд Канади.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

Досі найбагатші олігархи Росії не перебували в жодному списку санкцій західних країн. Деякі фахівці пояснюють це роллю олігархів у великих металургійних і енергетичних компаніях в Європі і Північній Америці.

Потанін зі статком у 27,1 млрд доларів є найбагатшою людиною у РФ. Він - президент корпорації "Норильськ нікель", на чию частку припадає близько 40% світових поставок паладію і 10% обробленого нікелю.

Міхельсон займає друге місце в Росії станом з позначкою у 24,7 млрд доларів. Мільярдер є власником і керівником концерну "Новатек" – найбільшої приватної газової компанії в Росії. Канада додала двох мільярдерів до свого списку санкцій разом з Віктором Вексельбергом, Кирилом Шамаловим, Дмитром Пумпянським і Вадимом Мошковичем.