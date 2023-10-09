Два года или семь? Что может помешать Украине начать переговоры о вступлении в ЕС

При подготовке материала использовались заявления украинских чиновников, европейских дипломатов, а также комментарии для РБК-Украина заместителя директора Центра "Новая Европа" Сергея Солодкого и вице-премьера по евроинтеграции Ольги Стефанишиной, публикации изданий Politico и Der Spiegel.

В начале октября в Киеве прошло заседание Совета министров иностранных дел ЕС. Впервые в истории такое заседание проходило за пределами Евросоюза, что, как говорил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, стало красноречивым сигналом будущего Украины в ЕС.

Это историческое заседание проходило и в то время, как Украина ожидает отчет Еврокомиссии о прогрессе в выполнении требований для начала переговоров о вступлении в ЕС. Как заявляли в Киеве, свою "домашнюю работу" Украина проделала на 99,9%, поэтому рассчитывает на начало переговоров уже в этом году.

"Ожидаем, что в октябре Украина получит положительную оценку в рамках отчета о пакете расширения Евросоюза. А затем последует голосование Европейского совета, которое откроет дорогу к переговорам о вступлении нашей страны в ЕС", – говорил в конце сентября премьер Денис Шмыгаль.

Выполнила ли Украина рекомендации ЕС

Аналитики Центра "Новая Европа" отмечают значительный прогресс в выполнении Украиной рекомендаций Еврокомиссии по вступлению в ЕС. В опубликованном 27 сентября отчете независимого мониторинга аналитики оценили уровень выполнения "домашки" на 8,1 балла из 10. В предварительном отчете от 4 мая оценка была 6,8.

С тех пор украинские власти полностью выполнили требование по законодательству о медиа, вплотную приблизились к полному выполнению требований по нацменьшинствам и судебной реформе, существенно продвинулись в перезапуске Конституционного суда. Также была улучшена оценка борьбы с коррупцией, в частности, из-за возобновления электронного декларирования.

А вот борьба с олигархами по рекомендации Венецианской комиссии была поставлена на паузу и не будет рассматриваться в качестве требования для начала переговоров.

Единственным проблемным моментом, как отметил в разговоре с РБК-Украина первый заместитель директора Центра "Новая Европа" Сергей Солодкий, сегодня остается имплементация законодательства для борьбы с отмыванием средств. Речь о так называемом законе о деятельности ПЭПов (политически значимых лиц). Закон предусматривает пожизненный финансовый мониторинг политических деятелей даже после их ухода из политики. В сентябре документ прошел только первое чтение и прогресса в его дальнейшем принятии парламентом нет.

"Я так понимаю, что сейчас ведутся дискуссии вокруг вопроса о ПЭПах, потому что нет точного понимания, на какое решение выйдет Верховная рада, насколько оно устроит FATF, Международный валютный фонд и Евросоюз", - отметил Солодкий.

ВР осталось выполнить одну рекомендацию Еврокомиссии (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Если закон о ПЭПах не проголосуют или его примут с определенными смягчениями, которые будут идти в разрез с требованиями европейских партнеров, то это, по мнению Солодкого, может привести к непрогнозируемым последствиям. Вплоть до негативного решения ЕС по поводу начала переговоров с Украиной.

На скорейшем принятии законодательства о ПЭПах настаивает и президент Владимир Зеленский. Он неоднократно призывал народных депутатов выполнить эту важную рекомендацию Евросоюза. Более того, закон о ПЭП является одним из "маяков" МВФ для пересмотра программы сотрудничества с Украиной.

"Украина почти выполнила соответствующие семь рекомендаций Еврокомиссии. С нашей стороны все будет готово. Верховной раде остался один шаг. И важно, чтобы депутаты сделали этот шаг", – заявлял президент в одном из своих обращений.

Времени до обнародования отчета Еврокомиссии по поводу украинского прогресса осталось не так много, ведь он планируется на октябрь. Однако, как сказал на прошлой неделе на пресс-конференции в Киеве глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, Евросоюз работает над отчетом, но его еще нет.

"Поверьте мне, это будет объективная оценка прогресса Украины. Есть сильный стимул и сильная политическая воля ЕС. Я понимаю, что вы хотите знать конкретную дату, но вам никто ее не скажет", – отмечал он.

В Украине рассчитывают на положительный отчет Еврокомиссии и рекомендацию начать переговоры по вступлению уже в 2023 году. В частности, подобные ожидания неоднократно выражал Зеленский. Позитивным сигналом стала публикация издания Politico, в которой неназванные европейские дипломаты говорили, что Еврокомиссия даст "зеленый свет" до начала переговоров с Украиной и сделает это до декабря этого года.

То, что переговоры по членству могут начаться в этом году, не исключает и Солодкий. По его словам, к такому оптимистичному сценарию склоняются как аналитики, так и украинские чиновники.

"Все указывает на то, что шансы на положительное решение касательно начала переговоров о вступлении достаточно велики и достаточно оптимистичны. В Украине как экспертное сообщество, так и члены правительства настроены до сих пор оптимистично, поскольку Украине удалось выполнить значительную часть рекомендаций", - отметил он.

Как сказала в комментарии РБК-Украина вице-премьер по вопросам евроинтеграции Ольга Стефанишина, Украина уже обеспечила "хорошую подоплеку" для положительной оценки со стороны Еврокомиссии. И как только будет опубликован отчет, Киев начнет работать с европейскими столицами для получения решения о начале переговоров о вступлении.

"Уже сейчас могу с уверенностью сказать, что достижения Украины в сфере реформ не вызывают сомнений у наших партнеров", – добавила она.

Стефанишина ожидает положительное решение ЕС по переговорам (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Однако не стоит забывать, что подобные решения в ЕС принимаются консенсусно, а значит, любое государство-член блока может заблокировать начало переговоров. К примеру, Болгария до сих пор мешает началу переговоров с Северной Македонией, которая стала кандидатом на вступление в ЕС еще в 2005 году.

Нельзя исключать, что условная Венгрия, дружащая с РФ и имеющая собственные интересы, в том числе по вопросу нацменьшинств, может наложить свое вето на начало переговоров. Или Польша, несмотря на союзничество в войне, может использовать этот процесс для решения зернового вопроса, которое в последнее время обострило отношения между Киевом и Варшавой.

Поэтому сейчас, по словам Стефанишиной, основная задача Украины - построение консенсуса внутри Евросоюза. Для этого Киев проводит активную индивидуальную работу с каждой столицей ЕС.

"На этом этапе могу утверждать, что каждое государство-член ЕС понимает: ни одно решение о начале переговоров о вступлении с другими странами-кандидатами не может быть принято без соответствующего решения по Украине", - добавила вице-премьер.

Членство в 2030 году?

Начало переговоров – это только первый шаг к членству в ЕС. В дальнейшем Украину будут ждать длительные переговоры, в ходе которых украинское законодательство нужно будет приводить в соответствие с европейским, а затем – ратификация членства всеми государствами ЕС.

Этот путь от начала переговоров до ратификации может занять годы или даже десятилетия. К примеру, вступление Польши в ЕС длилось 10 лет, она присоединилась к блоку одновременно с другими 9 странами Восточной Европы. А вот Финляндии в свое время понадобилось всего три года, чтобы пройти путь от заявки к членству в ЕС.

Украина может годами ждать вступления в ЕС, но хочет сделать это через два года (фото: Getty Images)

В то же время, украинские власти ставят перед собой амбициозную цель – быть готовыми к вступлению в ЕС через два года после начала переговоров. Именно такие сроки не раз публично озвучивали президент с премьером. Кроме того, глава правительства Денис Шмыгаль в интервью Politico отмечал, что Киев не будет мириться с искусственной затяжкой процесса со стороны Брюсселя.

"У нас есть четкое понимание, что государство может быть полностью готово к вступлению в ЕС в течение двух лет с начала переговорного процесса", – подтвердила РБК-Украина Стефанишина.

Солодкий к заявлениям о "вступлении в ЕС за два года" относится осторожно, но в то же время воздерживается от собственных прогнозов по срокам, потому что этот процесс сложен и непредсказуем. Многое, по его словам, будет зависеть, прежде всего, от украинских властей. Впрочем, маловероятно, что Киеву удастся за два года внедрить все необходимые реформы, поскольку всего семь кандидатских рекомендаций выполнялись около года. Но, конечно, при наличии политической воли этот процесс можно пройти быстро и качественно, отмечает эксперт.

В Брюсселе же называют не столь оптимистичные сроки вступления, как в Киеве. Так, в недавнем интервью немецкому Der Spiegel глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что Украина может стать членом ЕС в 2030 году, если "обе стороны проделают свою домашнюю работу". По всей вероятности, под домашней работой ЕС он имел в виду внутреннюю реформу, завершить которую блок также планирует до 2030 года.

Инициаторами реформы выступают Германия и Франция, заказавшие экспертную оценку того, в каких изменениях нуждается Евросоюз. В этой оценке эксперты, в частности, предложили изменить подход к принятию новых членов. Как раз накануне масштабного расширения, запланированного в Брюсселе. Так, ЕС к 2030 году планирует разрастись до 36 государств (сегодня же в блок входят 27 членов).

Однако в своей оценке эксперты отметили, что при столь резком и масштабном расширении невозможно равномерное развитие всех членов ЕС. Поэтому они предложили ввести разный уровень интеграции. Одни будут в ядре ЕС с "шенгеном" и единой валютой, другие будут ассоциированными членами и будут иметь доступ к единому европейскому рынку, а кто-то будет входить в Европейское политическое сообщество и будет иметь политическое и экономическое сотрудничество с другими государствами-членами.

Боррель исключает "неполноценное" членство Украины в ЕС (фото: Getty Images)

В Киеве же выступают категорически против возможности такого подхода к Украине. На такие идеи резко реагировал премьер Шмыгаль, отмечая, что Украина не согласится на "второсортное" членство в Евросоюзе. В таком же духе высказывался и Кулеба, отмечая, что Украина является "первосортным" государством, а потому ничего кроме "первосортного членства" ее не устраивает.

Следует отметить, что в Евросоюзе пока никто официально не предлагал никаких альтернатив вступлению Украины. На пресс-конференции в Киеве Боррель с удивлением комментировал вопросы журналистов о возможности некоего "неполноценного" членства. "Я не понимаю, откуда это берется. Членство – это членство и точка", – подчеркивал он.

Пока неизвестно, будет ли Евросоюз реформироваться на основе французско-германской инициативы, а, возможно, Брюссель вообще не будет пересматривать подход к расширению.

Находясь на саммите Европейского политического сообщества в Гранаде, где, среди прочего, планировали обсудить и будущее расширение, Боррель заявлял, что благодаря Украине процесс вступления новых членов может проходить быстрее, а озвученный ранее европейскими политиками 2030 год только ориентир.

Стефанишина в разговоре с РБК-Украина также отметила, что 2030 год – это срок, который касается текущей волны расширения в целом, и не обязательно вступление всех кандидатов должно происходить вместе.

"Есть понимание, что речь не идет о присоединении всех стран "за одну ночь". К каждой из стран применяется индивидуальный подход, с учетом скорости ее трансформаций. Государства-кандидаты на сегодняшний день находятся на разных этапах прогресса касательно реформ и готовности к вступлению. А значит, решения по некоторым странам могут быть приняты ранее определенного срока", – пояснила вице-премьер.

По словам Солодкого, 2030 выглядит как объективный срок для вступления Украины в ЕС. Конечно же, отмечает эксперт, это может произойти раньше, ведь Евросоюзу будет сложно объяснять отказ давать "зеленый свет" членству, если Украина выполнит все необходимые реформы раньше.

Однако в вопросе вступления Украины, добавляет Солодкий, ЕС будет более внимательным и тщательным, чем это было в случае с Польшей или Венгрией в 90-х. Объяснить это можно тем, что сейчас ЕС расплачивается за свои прошлые поспешные, так называемые авансовые решения, потому что вынужден теперь считаться с определенными "сползаниями" в некоторых странах Европы в плане демократии и верховенства права. "Украине будет непросто", – констатирует эксперт.

Сложности могут быть и на этапе ратификации членства, ведь часто этот процесс используется столицами ЕС для продвижения собственных интересов. Здесь опять же могут возникнуть проблемы с той же Венгрией. Но пока, как показывает практика, Венгрия не блокировала путь Украины в ЕС, а вместе с другими странами блока открывала Киеву двери для вступления.

***

Украина с большой вероятностью начнет переговоры с ЕС о вступлении в 2023 году. Очевидно, что этот процесс точно не будет молниеносным и потребует кропотливого труда и больших усилий со стороны украинских правительства и парламента. Непонятными остаются и сроки присоединения Украины к блоку, однако большую роль в этом будет играть именно украинский прогресс в имплементации европейских норм и законодательства.