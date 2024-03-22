Два реактора для Хмельницкой АЭС закупят в Болгарии: глава "Энергоатома" назвал сроки

Новые реакторы будут установлены на Хмельницкой АЭС и оснащены оборудованием российской разработки, которое Киев хочет импортировать из Болгарии, сообщил Котин.

"Переговоры между правительством Украины и Болгарии продолжаются... и я думаю, что где-то в июне мы будем иметь результат заключения контрактов с Болгарией на закупку этого оборудования", - сказал Котин.

По его словам, площадка на Хмельницкой АЭС для первого реактора будет подготовлена к июню, и он будет готов к монтажу сразу.

Если реактор будет поставлен вовремя и в полном объеме, "Энергоатом" будет готов начать пусковые работы нового реактора через два-три года - срок, который также необходим для изготовления турбины для энергоблока. "Энергоатом" ведет предварительные переговоры с General Electric о постройке турбины.

Второй реактор будет установлен позже, но Котин не назвал сроки.

Он сказал, что Болгария ранее оценивала цену двух реакторов в 600 млн долларов, но София стремилась повысить цену на оборудование, которое, кроме Болгарии, можно купить только у России.

"Болгарская сторона постоянно стремится добиться для себя большей выгоды, чем эти 600 млн долларов, и чем больше времени проходит, тем более высокие цены они озвучивают, но мы по-прежнему сосредоточены на цене в 600 млн долларов", - сказал Котин.

По его словам, "Энергоатом" также намерен построить в Хмельницком еще два реактора на базе американского реактора AP-1000 и что компания начнет заливку бетона для двух новых энергоблоков в начале апреля.

Россия не справится с Запорожской АЭС

После оккупации Запорожской АЭС Украина полагается на атомную энергетику трех действующих станций в стране, всего девять реакторов, включая два реактора, которые в настоящее время работают на Хмельницкой АЭС.

Котин заявил, что Украина не отказалась от планов однажды перезапустить Запорожскую электростанцию и что, в отличие от России, она сможет и знает, как вернуть станцию в эксплуатацию.

"Они (Россия) все еще говорят, что перезапустят станцию, но технически не могут ее запустить, потому что нет ни электропроводки, ни воды, ни персонала", - сказал Котин, добавив, что Москва не хочет признавать этого.

Котин заявил, что "Энергоатом", сохранивший персонал, управляющий Запорожской АЭС, будет готов перезапустить станцию после ее деоккупации и что он уже подготовил для этого специальные команды.

После подрыва российскими войсками Каховской плотины станция лишилась устойчивого притока воды из реки Днепр, необходимой для энергоблоков, и пока станция имеет лишь небольшой запас возле объекта.

По словам Котина, в нынешних условиях только один реактор может работать не более одного месяца, а затем должен быть остановлен из-за нехватки воды для его системы охлаждения.

Он отметил, что для возобновления работы станции необходимо либо восстановить разрушенную Каховскую плотину, либо построить насосы для подачи воды из Днепра.

"(Это займет) где-то около двух лет, но это основные затратные мероприятия. За это время можно будет проверить все системы и, если не будет подрыва, все остальные системы будут готовы к пуску", - сказал он.